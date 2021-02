Los daños se registraron este miércoles, cuando las autoridades escolares regresaron al edificio después del fin de semana largo. No se registraron faltantes, aunque sí daños en el techo de la escuela.

Este miércoles a las 7.30 los directivos de la escuela estatal Libertad, ubicada en Piedras Blancas San Carlos llegaron al edificio escolar y observaron que durante el fin de semana largo autores ignorados habrían intentado realizar dos boquetes en el techo de la escuela para ingresar al establecimiento.

Hasta el momento no se conocen las razones del daño, pero los sujetos no lograron entrar. La denuncia indica que la escuela tiene alarma pero esta no está en funcionamiento, y que además el establecimiento de nivel inicial y primario se encuentra muy alejado del casco céntrico.

Por su parte, personal policial de Comisaría 18° realizó patrullajes en la zona, para evitar que alguien intente nuevamente ingresar a la escuela.