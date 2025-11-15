DESCENDIÓ GODOY CRUZ

Finalmente no hubo milagro. Godoy Cruz empató 1 a 1 con Deportivo Riestra, en un encuentro correspondiente a a decimosexta fecha del torneo Clausura 2025, el cual se llevó a cabo este sábado en el estadio Feliciano Gambarte, y que contó con el arbitraje de Facundo Tello. De este modo, sumado al triunfo de Aldosivi el Expreso perdió la categoría.

Con un oído puesto en lo que pasaba en Mar del Plata -donde jugaban Aldosivi y San Martín de San Juan, sus dos rivales en la pelea por la permanencia en la Primera División- el Tomba salió al Feliciano Gambarte a jugarse su última ficha en su sueño de quedarse en la elite del fútbol argentino, lugar donde está hace casi dos décadas. Es que el equipo dirigido por Omar Asad ya no dependía de sí mismo para conseguir su objetivo, sino que debía ganar y esperar que el Tiburón no se imponga al Santo sanjuanino.

La parte que sí correspondía al Tomba no era sencilla. No sólo porque Riestra se ha convertido en un rival de fuste -que, además, se jugaba la chance de clasificar a la próxima Copa Libertadores-, sino que el Expreso llegaba a esta instancia sin haber podido ganar ni un partido en el Gambarte desde que el estadio fuera reinaugurado, y en el torneo sólo se había impuesto una vez, ante Platense en la fecha 7.

Con esta pesada mochila a cuestas, Godoy Cruz salió nervioso durante los primeros minutos. En contrapartida, al Malevo se lo vio mejor plantado y mas incisivo. Recién transcurridos los primeros 15′ el Tomba pudo emparejar el juego y tuvo la primera situación clara para desnivelar el marcador, pero el tiro de media distancia de Santino Andino se desvió en un defensor y se fue rozando el palo del arco defendido por Nahuel Manganelli.

Sin embargo, cuando parecía que el Expreso comenzaba a dictar los tiempos del partido, llegó un mazazo que golpeó fuerte en los ánimos locales: a los 19′, con la defensa tombina totalmente desacomodada Alexander Díaz le cedió el balón a Nicolás Benegas para que -con el arco a su merced- adelante a los visitantes.

GOL DE RIESTRA Y SORPRESA EN EL GAMBARTE ⚽ Tras una mala salida de Godoy Cruz, se armó la jugada que terminó definiendo Leandro Benegas para el 1 a 0



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/yKFBhZm2bG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 15, 2025

Lejos de desmoronarse, al verse en desventaja el equipo de Omar Asad fue con todo a buscar el empate. Y antes de que los ánimos comenzaran a caldearse, Godoy Cruz se encontró con el empate: a los 22′ la fortuna le hizo un guiño a los locales cuando Santino Andino tiró un centro que terminó ingresando en el arco del Malevo tras una floja respuesta de Manganelli. Tras la revisión del VAR, que chequeó un posible fuera de juego, el árbitro Facundo Tello señaló la mitad de cancha. Empate y a volver a empezar.

LO EMPATÓ RAPIDAMENTE EL TOMBA 🔵⚪ Centro de Andino que se metió en el arco y puso el 1-1 de Godoy Cruz ante Riestra



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/WGj6kruRnj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 15, 2025

Envalentonado por el tanto de la igualdad, el Expreso siguió empujando y casi de inmediato consigue desnivelar el marcador a su favor. Pasados esos minutos frenéticos, el encuentro se tornó friccionado, con faltas de ambos lados.

Ya en el complemento, el Tomba siguió insistiendo y antes de los 10′ ya había contado con situaciones para ponerse arriba en el marcador. Primero fue Santino Andino quien con un remate desde la puerta del área amagó con anotar el 2 a 1; y luego Auzmendi lo tuvo con una tijera que se fue rozando el palo del arco visitante.

A medida que avanzaba el reloj, el encuentro fue perdiendo ritmo y cayó en un pozo. Enmarañados en las artimañas de Riestra, que frenó el juego cada vez que pudo, el Tomba fue perdiendo vértigo.

El clima en el estadio se enrareció cuando llegó la noticia que Aldosivi ganaba su partido. Los marplatenses, que habían comenzado perdiendo su partido, en un abrir y cerrar de ojos dieron vuelta el resultado, situación que condenaba a Godoy Cruz.

Cuando faltaban pocos minutos para que finalizara el partido, Nahuel Manganelli tuvo una atajada monumental para negarle el gol del triunfo al Tomba. Casi en simultáneo, San Martín de San Juan anotaba el 2 a 2 que mantenía con vida a los de Omar Asad.

Sobre el final, Godoy Cruz llenó de centros el área de Riestra en busca de un gol agónico que le diera una vida más a su ilusión de mantenerse en Primera. Pese a los innumerables embates tombinos, el resultado ya no se movería. Por si faltaba algo para decretar el descenso del Expreso, Aldosivi se imponía a San Martín de San Juan.

De este modo, luego de 17 años ininterrumpidos en Primera División, Godoy Cruz descendió y jugará en la segunda categoría del fútbol argentino.