Desbordes cloacales en Guaymallén: así fue la primera reunión entre Calvente y el nuevo titular de Aysam

Con la renuncia de Humberto Mingorance a la presidencia de Aysam todavía resonando, el nuevo titular, Darío Hernández, se reunió con el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, y con el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli. El encuentro se produjo luego de que el jefe comunal reclamara hace días por un plan de contingencia para hacer frente a los desbordes cloacales que se registran en distintas partes del departamento (y del Gran Mendoza), especialmente en días de tormenta.

En horas de la tarde de este jueves, en la sede central de Aysam, Herández -tal como había adelantado- concretó el encuentro con Calvente y Marinelli. También estuvo presente parte del equipo técnico de la empresa prestadora del servicio cloacal.

Darío Hernández, Marcos Calvente y Sergio Marinelli se reunieron en la sede central de Aysam. (Foto: Aysam).

La reunión se centró en la problemática cloacal del departamento, que se convirtió en una de las principales prioridades de Hernández al frente de Aysam. El funcionario asumió en reemplazo de Humberto Mingorance, quien renunció el martes por “motivos personales”.

Cabe recordar que, durante su presentación como nuevo presidente, Darío Hernández había confirmado que mantendría la línea de trabajo que se venía desarrollando en el organismo mendocino, aunque aclaró que la prioridad estará puesta en la intervención del sistema cloacal de Guaymallén.