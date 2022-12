Damián Carbó, titular de Ganadería, explicó que la suma corresponde a los montos que los productores afectados deberían abonar en concepto de créditos otorgados por el Fondo para la Transformación, Impuesto Inmobiliario e Irrigación. La medida abarcará el período comprendido entre abril de este año y marzo de 2024.

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Economía y Energía, declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario. Fue a raíz de los daños provocados por la sequía en el sector ganadero provincial. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 2404 y lleva las firmas del Gobernador Rodolfo Suarez y del ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié.

Damián Carbó, director de Ganadería de la provincia, explicó que el decreto “regirá hasta marzo de 2024 y alcanzará a todos los establecimientos con producciones ganaderas caprinas, bovinas, equinas, ovinas y apícolas que se hayan visto afectadas por la sequía”.

“Todos aquellos productores alcanzados por esta medida tienen una serie de beneficios. Uno de ellos tiene que ver con la prórroga de los vencimientos de las cuotas del FTyC, que se encuentren dentro de los plazos que dura esta medida. Lo propio ocurre con el impuesto inmobiliario y los cánones previstos por irrigación”, detalló Carbó.

El funcionario de la cartera económica provincial comentó que “se están realizando las gestiones necesarias para que esta medida sea reconocida por el Gobierno nacional, a los efectos de que todos aquellos productores que tengan créditos vigentes a través del Banco Nación puedan hacer uso del mismo beneficio”.

Esfuerzo para atenuar el impacto

A raíz de la medida, desde el Ejecutivo se elaboró un estimativo de lo que la Provincia dejaría de recaudar en concepto de cuotas prorrogadas por créditos otorgados desde el FTyC, suspensión del pago al Impuesto Inmobiliario y del canon correspondiente a Irrigación.

Desde la cartera económica provincial, a cargo del ministro Vaquié, señalaron que la cifra sería superior a 210 millones de pesos. El daño real ocasionado por la sequía en el sector se podrá corroborar con la campaña de vacunación que se inicia en febrero próximo y que se extenderá hasta mayo del mismo año.

Sobre este último punto, Carbó detalló: “La campaña nos permite conocer cómo se está comportando el sector. Para ello se hace una comparativa con los resultados obtenidos durante la última campaña de vacunación realizada este año con los obtenidos de 2023. Esto nos permitirá tener un panorama sobre si el productor sufrió daños mayores al 50% pero menores al 80% (emergencia), mayores del 80% (desastre) o bien si no entra en lo estipulado por el decreto”.

Actualmente, el FTyC cuenta con un total de 58 créditos vigentes otorgados al sector por un total superior a los 130 millones de pesos. “Esta cifra sería la hipótesis de máxima de lo que el organismo dejaría de percibir. Ahora bien, los resultados que se obtengan con la campaña de vacunación determinarán, concretamente, cuanto de estos 130 millones de pesos dejarán de ingresar o no. Esto dependerá si el productor sufrió daños superiores al 50%”, destacaron desde el organismo.

Por otro lado, desde el Ejecutivo se estima que serían unos 80 millones de pesos los fondos que dejarían de ingresar a las arcas de la provincia en concepto de impuesto inmobiliario. La cifra final se complementa con los fondos correspondientes a los cánones de Irrigación

Tercer período de seca consecutiva

“La particularidad de esta sequía es que venímos arrastrando tres períodos de seca consecutiva y los campos no tenían reservas. No estamos ajenos a lo que está sucediendo en el centro del país. Desde febrero a noviembre no se registraron lluvias e hicieron que los campos se encuentren en una situación de emergencia”, agregaron.

Actualmente, la provincia de Mendoza cuenta con un total de 3.420 productores bovinos registrados a través de un RENSPA ganadero. Esto no significa que todos están registrados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como productores ganaderos.

El stock ganadero bovino está distribuido principalmente en los departamentos de San Rafael y General Alvear. El departamento de La Paz se encuentra en tercer lugar. En cuanto a producción caprina, que también es alcanzada por esta medida, el departamento que mayor cantidad de animales tiene es Malargüe y le sigue Lavalle.

“Se habla de la tercera línea de seca consecutiva que se está atravesando, por lo que el productor debe ir regulando el stock ganadero en función de la oferta forrajera que tiene. Existen herramientas, como lo es el destete precoz, que permiten que muchos productores no hayan tenido que deshacerse de los vientres”, sostuvo el titular de Ganadería.

Incentivar la recría

Desde la cartera económica provincial se viene apostando e incentivando la recría de animales en la provincia. Según datos aportados desde Ganadería, se ha logrado incrementar en 200 por ciento el excedente de animales engordados en territorio local.

Sobre este punto, Carbó comentó que esto se ha logrado gracias a la implementación del sistema bajo riego que permite la producción de alfalfa: “Mendoza, hoy por hoy, está proveyendo de alfalfa a la provincia de San Luis. Esto quiere decir que tenemos buena oferta forrajera y potencial para crecer en la recría en Mendoza. Para ello estamos haciendo uso la Ley de Estímulo 7074. Falta mucho aún por delante, ya que solo estamos pudiendo dar respuesta al 12% de demanda local”.