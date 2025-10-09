Desarticularon parte de una red narco en el Gran Mendoza: hubo tres detenidos

La Policía de Mendoza, junto con fuerzas federales, llevó adelante un amplio operativo en los departamentos de Luján, Maipú y Godoy Cruz, en el marco de una investigación por narcotráfico que terminó con tres personas detenidas y el secuestro de más de un kilo de cocaína. La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, destacó que el procedimiento “fue producto del trabajo coordinado entre las fuerzas provinciales y federales”.

El despliegue se realizó con intervención del Ministerio Público provincial y del Ministerio Público Federal. Según explicó Rus, el primero actúa en causas locales relacionadas con amenazas o uso de armas, mientras que el segundo interviene en los casos estrictamente vinculados al tráfico de drogas.

Foto: Prensa del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza.

El operativo comenzó el sábado, cuando se secuestraron cerca de 700 gramos de cocaína y se aprehendió a una persona dedicada a la venta de estupefacientes. A partir de ese hecho, la investigación derivó en once allanamientos simultáneos que permitieron avanzar sobre el resto de la organización.

En el piedemonte se halló un kilo de cocaína y fue detenido Franco Vélez, señalado como distribuidor de droga en distintos puntos de la provincia y que se encontraba con detención domiciliaria. En su vivienda se encontraron envoltorios listos para la comercialización.

Foto: Prensa del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza.

Rus señaló que todos los aprehendidos están vinculados entre sí, incluido el detenido en Maipú, relacionado directamente con la familia Vélez.

En el operativo participaron efectivos de Infantería, Investigaciones, la División VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados) y el Grupo Especial de Seguridad (GES), en un despliegue simultáneo que abarcó distintos puntos del piedemonte.

Como resultado, se secuestraron 1.035,6 gramos de cocaína —equivalentes a unas 3.357 dosis—, marihuana, elementos de fraccionamiento, $487.000 en efectivo, 16 teléfonos celulares, un automóvil Volkswagen Suran, dos motocicletas y documentación relacionada con posibles maniobras de lavado de activos.

Foto: Prensa del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza.

Los tres detenidos -Franco Vélez, una mujer de 33 años y un hombre de 60- quedaron a disposición de la Justicia Federal, que continuará con las actuaciones correspondientes.