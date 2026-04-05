Desaparecidos en el Valle de Uco: buscan a Valentino Di Cesare Nicastro y Sofía Irene Nicanor

La Oficina Fiscal del Valle de Uco solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de dos personas cuyo rastro se desconoce. Se trata de Valentino Nicolás Di Cesare Nicastro, un menor de 15 años, y Sofía Irene Nicanor, de 30 años.

Según la información oficial, Valentino nació el 14 de septiembre de 2010 y al momento de su desaparición vestía un chaleco marrón, pantalón deportivo y una campera negra lisa con una franja en el hombro izquierdo. El joven es de contextura alta, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello marrón oscuro, tez blanca y no presenta tatuajes ni cicatrices visibles.

En paralelo, las autoridades también intentan localizar a Sofía Irene Nicanor, de 30 años, nacida el 7 de enero. De acuerdo con los datos aportados, la mujer es de contextura delgada a mediana, tiene cabello negro y posee varios tatuajes. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre la vestimenta que llevaba al momento de ser vista por última vez.

Desde la fiscalía indicaron que se ha difundido una imagen del menor para facilitar su identificación y avanzar en la búsqueda. En ambos casos, se solicita a la población prestar especial atención a cualquier dato que pueda resultar relevante para dar con su paradero.

Las autoridades reiteraron que ante cualquier información se debe dar aviso de manera inmediata al 911, a fin de colaborar con el operativo y permitir una pronta localización de las personas buscadas.