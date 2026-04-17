Desalojaron una escuela de Tupungato tras recibir una amenaza de tiroteo

En las últimas horas, la escuela Emilia Herrera de Toro 1-437, ubicada en el centro de Tupungato, recibió una amenaza de tiroteo que causó terror y preocupación en toda la comunidad educativa. Lo que provocó que debieran suspender la jornada.

Es por ello que desde la dirección de la institución pidieron a los padres retirar a sus hijos y desalojar el establecimiento lo más rápido posible para evitar cualquier hecho violento.

Esto se enmarca en una serie de amenazas que están surgiendo a lo largo y ancho del país, las cuales aparentemente nacieron en una red social. Esta es una nueva amenaza dentro de la provincia, donde ya se han denunciado más de 20.

Las mismas se han relacionado porque todas tienen el mismo patrón a la hora de aparecer. Alumnos pintan en las paredes de los baños con fibrón y la frase “x día tiroteo, no vengan, los voy a matar a todos” o similares; pero siempre con la advertencia y la fecha.

En desarrollo…