“Desalentará inversiones”: una legisladora mendocina apuntó contra un proyecto K que busca regular la IA

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados de la Nación dio recientemente dictamen a un proyecto presentado por el diputado kirchnerista Daniel Gollán, que busca establecer un marco regulatorio para el desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial (IA) en Argentina. Sin embargo, la propuesta generó fuertes rechazos en la oposición, especialmente por parte de la mendocina Mercedes “Mechi” Llano, representante de La Libertad Avanza (LLA).

Llano advirtió que la iniciativa es “prematura y contraproducente”, ya que pretende intervenir en una industria que avanza a un ritmo vertiginoso y que todavía se encuentra en pleno proceso de expansión. “Es prematuro regular una industria que avanza a pasos acelerados”, sostuvo la legisladora, quien además remarcó que “la Inteligencia Artificial viene demostrando que muchos marcos regulatorios tradicionales ya quedaron obsoletos”.

Desde su perspectiva, imponer reglas demasiado rígidas en este momento podría tener consecuencias negativas para el crecimiento y la inversión tecnológica. “Un marco restrictivo y rígido como el que se está proponiendo va a desalentar inversiones, en un contexto de alta competencia internacional por la radicación de la industria”, advirtió.

En respuesta al proyecto de Gollán, LLA y el PRO elaboraron un dictamen propio para rechazar la iniciativa oficialista, argumentando que la regulación excesiva podría frenar la innovación y restar competitividad a la Argentina frente a otros países que hoy lideran el desarrollo de la IA.

Llano respaldó su postura con datos concretos: “La industria del conocimiento representa el 3% del sector exportador argentino y ha registrado un crecimiento del 20% en el último año, por encima de la media mundial”. Además, destacó que “el ecosistema tecnológico suma más de 9.000 empresas, del que forman parte 12 unicornios y ocupa a más de 280.000 personas”.

Para la diputada, la Inteligencia Artificial no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad estratégica. “La IA no es una amenaza a contener, sino una oportunidad para potenciar la productividad, la innovación y posicionar al país como líder en la materia”, afirmó.

En ese sentido, Llano insistió en que Argentina necesita acompañar el crecimiento del sector tecnológico con políticas que promuevan la inversión, la capacitación y la vinculación con el mundo, en lugar de anticiparse con regulaciones que —según dijo— “solo servirían para ponerle freno a un motor que recién empieza a acelerar”.