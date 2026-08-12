Desafío Escuelas: colegios secundarios pueden competir por notebooks

La Ciudad de Mendoza, a través de la Dirección de Educación, y Banco Galicia lanzaron “Desafío Escuelas”, una competencia destinada a colegios secundarios que combina educación financiera, participación y tecnología.
La iniciativa se desarrolla a través de “Finanzas a Mano”, una capacitación gratuita, virtual y asincrónica que aborda temas relacionados con la organización del dinero, la planificación de gastos y la toma de decisiones económicas.
Pueden participar estudiantes, docentes, directivos y familias. La cantidad de personas que completen la capacitación determinará el puntaje de cada institución y permitirá avanzar en un ranking durante la competencia.
El premio será para las dos escuelas que consigan la mayor cantidad de egresados durante el segundo cuatrimestre. Cada una recibirá 10 notebooks para incorporar a sus recursos tecnológicos. Además, quienes finalicen la capacitación obtendrán un certificado avalado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), sumando un reconocimiento individual a la propuesta.
El registro previo estará disponible hasta el 31 de octubre, mientras que la cursada podrá completarse hasta el 30 de noviembre. La propuesta apunta a que los jóvenes y sus familias incorporen conocimientos que puedan aplicar a situaciones económicas de la vida cotidiana.
Las inscripciones se realizan de manera directa completando el formulario disponible en la plataforma oficial del programa: desafioescuelasfinanzasamano.org.