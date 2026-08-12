Desafío Escuelas: colegios secundarios pueden competir por notebooks

La Ciudad de Mendoza, a través de la Dirección de Educación, y Banco Galicia lanzaron “Desafío Escuelas”, una competencia destinada a colegios secundarios que combina educación financiera, participación y tecnología.

La iniciativa se desarrolla a través de “Finanzas a Mano”, una capacitación gratuita, virtual y asincrónica que aborda temas relacionados con la organización del dinero, la planificación de gastos y la toma de decisiones económicas.

Pueden participar estudiantes, docentes, directivos y familias. La cantidad de personas que completen la capacitación determinará el puntaje de cada institución y permitirá avanzar en un ranking durante la competencia.

Foto: cortesía Ciudad de Mendoza

El premio será para las dos escuelas que consigan la mayor cantidad de egresados durante el segundo cuatrimestre. Cada una recibirá 10 notebooks para incorporar a sus recursos tecnológicos. Además, quienes finalicen la capacitación obtendrán un certificado avalado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), sumando un reconocimiento individual a la propuesta.

El registro previo estará disponible hasta el 31 de octubre, mientras que la cursada podrá completarse hasta el 30 de noviembre. La propuesta apunta a que los jóvenes y sus familias incorporen conocimientos que puedan aplicar a situaciones económicas de la vida cotidiana.

Las inscripciones se realizan de manera directa completando el formulario disponible en la plataforma oficial del programa: desafioescuelasfinanzasamano.org.