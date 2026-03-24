Deportivo Maipú y Godoy Cruz, cara a cara: todo lo que hay que saber sobre la venta de entradas

El Deportivo Maipú y Godoy Cruz animarán el próximo domingo un duelo cargado de historia y tradición. En el marco de la séptima fecha de la Primera Nacional, los equipos mendocinos que militan en la segunda categoría del fútbol argentino se verán las caras en el Estadio Malvinas Argentinas, donde el Cruzado hará de local.

En un fin de semana en el que la Liga Profesional no se jugará debido a la doble fecha FIFA, la segunda categoría toma todo el protagonismo. En ese marco, aprovechando la rivalidad, la dirigencia botellera decidió que el partido se jugara en el Malvinas con presencia de ambas parcialidades.

A menos de una semana del trascendental duelo, desde el Cruzado anunciaron los detalles de la venta de entradas, las cuales se adquieren a través del portal Global Fan.

De acuerdo a lo comunicado, para hinchas del Botellero los precios oscilan entre $35.000 (Popular Sur), hasta $60.000 (Platea Cubierta Sur). Además, el estacionamiento Platea Cubierta tendrá un valor de $25.000. Cabe resaltar que los socios ingresarán con la cuota al día, presentando el DNI físico.

En cuanto a las entradas para discapacitados, serán canjeadas el viernes 27 de 0.30 a 13.30 en la Secretaría del Club.

Por su parte, las localidades para aficionados del Tomba tienen un valor de $45.000 (Popular Norte) y $60.000 (Platea Cubierta Norte). El estacionamiento tendrá una tarifa de $25.000.

Cabe remarcar que tanto aficionados cruzados y tombinos abonan a partir de los 4 años.

Ingresos al estadio Malvinas Argentinas para hinchas de Maipú y Godoy Cruz