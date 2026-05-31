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Primera Nacional

Deportivo Maipú se lo dio vuelta a Chacarita y volvió al triunfo

El Botellero tuvo que luchar durante gran parte del partido y en los últimos minutos logró dar vuelta el resultado.

Por la fecha 16 de la Zona B del torneo de la Primera Nacional, Deportivo Maipú le ganó 3 a 2 a Chacarita en un verdadero partidazo. El choque se disputó en el estadio Omar Higinio Sperdutti.

Luego de un primer tiempo que tuvo el penal errado de Mario Sanabria y la expulsión de Mariano Echeverría, a los 49 minutos, Marcelo Eggel, abrió el marcador para el Botellero. La respuesta de Chaca fue con el tanto de chilena de Maximiliano Meléndez a los 63′ y el de Lorenzo Brun tres minutos después.

A los 80′ Franco Saccone estableció el 2 a 2 y a los 83′ también hizo el tercero del dueño de casa, que daba vuelta un partido de película.

Con este triunfo el Deportivo Maipú se ubica en el 6to lugar de la Zona B con 21 puntos y está dentro de los ocho equipos que jugarán el Reducido por el segundo ascenso.

La semana que viene enfrentará a Güemes en Santiago del Estero, desde las 16 horas del domingo.

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