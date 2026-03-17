Deportivo Maipú perdió con Atlanta y no despega

El Deportivo Maipú perdió 3 a 1 con Atlanta, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Primera Nacional, el cual se llevó a cabo este lunes en el estadio Don León Kolbovski, y que contó con el arbitraje de Felipe Viola.

En un encuentro por demás equilibrado, en el que el Botellero buscó hacerse fuerte desde el orden defensivo, el Bohemio hizo gala de su eficacia y terminó quedándose con los tres puntos.

El primer tiempo, que había tenido situaciones para ambos equipos se cerró con un baldazo de agua fría para los visitantes: a los 45′ Federico Bisanz abrió el marcador para el local con una palomita que conectó un centro preciso proveniente desde el sector derecho.

"Federico Bisanz"



Por el golazo del jugador de Atlanta que le gana parcialmente 1 a 0 a Deportivo Maipú. pic.twitter.com/VM6IcucpJe — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 17, 2026

Ya en el complemento, el Cruzado salió a buscar la igualdad. Pese a haber recibido un duro golpe sobre el cierre del primer tiempo, el equipo visitante no pareció afectado y llegó al empate a los 61′ tras un tanto de Juan Pablo Gobetto tras un tiro libre ejecutado por Marcelo Eggel.

"Juan Gobetto"



Por el gol del jugador de Deportivo Maipú para el empate parcial ante Atlanta. pic.twitter.com/01BhaAOH8c — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 17, 2026

Pese a haber alcanzado la igualdad, esta le duró poco al Botellero, ya que el equipo local volvería a golpear para recuperar su ventaja: a los 71′, tras una salida rápida nuevamente aparecería Bisanz para poner el 2 a 1 para el Bohemio.

"Doblete"



Porque Federico Bisanz, convirtió el segundo para Atlanta ante Deportivo Maipú. pic.twitter.com/fuYjzclSUr — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 17, 2026

Al verse en desventaja, el Deportivo Maipú se lanzó con todo para buscar el empate que al menos le permitiera sumar una unidad para comenzar a salir de la zona baja de la tabla de posiciones. Sin embargo, no sólo que la igualdad no llegaría, sino que el local lograría ampliar su ventaja: a los 81′, Leonel Galeano sentenció el duelo con un gol de cabeza.

"Leonel Galeano"



Porque convirtió el tercer gol de Atlanta en la victoria ante Deportivo Maipú. pic.twitter.com/cC2xfzGWyW — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 17, 2026

Con este resultado, el Deportivo Maipú suma cuatro unidades y se ubica 15° en la zona “B”, cerca de la zona de descenso. La próxima fecha el Cruzado recibirá a Midland.