Deportivo Maipú perdió ante Quilmes y se hunde en el fondo de la tabla

Este domingo, Deportivo Maipú cayó por 2 a 1 ante Quilmes, en el Estadio Centenario, por la Zona B de la Primera Nacional 2026. Con el arbitraje de Julián Jerez, el Cruzado mereció más, pero el local fue efectivo y pegó en los momentos justos para sumarle en su historial la cuarta derrota al hilo.

Con este resultado, el Botellero acumula cinco partidos consecutivos sin victorias y quedó último en la tabla de posiciones de la Zona B con apenas 4 puntos.

Quilmes arrancó mejor, en los primeros minutos insinuó peligro varias veces hasta que a los 26 minutos tuvo su premio. Tras un centro desde la derecha, Ulises Vera apareció por el segundo palo y con un cabezazo estableció el 1 a 0.

Al inicio del segundo tiempo, a los 49 minutos, Maipú tuvo una buena chance para empatarlo cuando Lisandro Cabrera recuperó tras una mala salida del fondo y cuando encaraba hacia el arco rival para quedar mano a mano, trastabilló, se cayó y perdió la pelota.

El Cruzado volvió a avisar a los 56 minutos, con un remate de Lucas Faggioli que no tuvo la potencia suficiente y controló sin problemas el arquero del Cervecero.

Dos minutos después lo volvió a tener Maipú, cuando Cabrera apareció solo en el área para conectar un centro desde la derecha y metió un cabezazo que se fue apenas desviado.

En medio de lo que parecía ser el mejor momento del equipo mendocino en el partido, a los 59 minutos Quilmes salió rápido de contra tras recuperar en la mitad de cancha y amplió su ventaja con un buen remate cruzado de Agustín Lavezzi.

Sobre el final del partido, a los 89 minutos, Maipú logró descontar con un derechazo de aire de Faggioli, quien colgó la pelota del ángulo para ponerle dramatismo a los últimos instantes.