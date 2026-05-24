Deporte en Semana de Mayo: San Carlos fue sede de un importante torneo de newcom

En el marco de las actividades organizadas por la Semana de Mayo, San Carlos fue sede del Torneo de la Patria de newcom y reafirmó su posicionamiento como uno de los principales exponentes de la disciplina en Mendoza. Del evento participaron unos 25 equipos provenientes de distintos puntos de la provincia.

La competencia se desarrolló en el polideportivo de Eugenio Bustos y contó con la participación de las categorías +40, +50, +60, +70 y +80. Segú detallaron desde la organización del evento, el Torneo de la Patria buscó fortalecer los vínculos entre las distintas delegaciones y promover valores vinculados a la inclusión, la participación y la vida saludable.

“Este tipo de encuentros permiten seguir fortaleciendo una disciplina que crece constantemente y genera espacios de integración para personas de distintas edades”, remarcaron los organizadores del torneo.

Foto: Municipalidad de San Carlos.

Cabe resaltar que el departamento se consolidó como un verdadero epicentro de este deporte, al convertirse en sede habitual de torneos y encuentros que impulsan el desarrollo del newcom en Mendoza.

Finalmente, destacaron el acompañamiento de los equipos participantes y reafirmaron el compromiso de continuar impulsando espacios deportivos que fomenten el desarrollo del newcom en Mendoza.

Qué es el newcom

El newcom es una adaptación del vóleibol tradicional, diseñado principalmente para personas mayores. La característica distintiva del newcom es que, a diferencia del vóley, la pelota se atrapa y se lanza en lugar de golpearse, lo que reduce el impacto físico, previene lesiones y lo hace altamente inclusivo.

Esta característica lo convierte en una actividad accesible, dinámica y segura. Es ideal para que las personas que la realizan puedan mantenerse activas, mejorar la coordinación.

Foto: Municipalidad de San Carlos.

Cómo se juega

Los jugadores deben atrapar la pelota en el aire y pasarla por encima de la red en un movimiento continuo. No está permitido rebotarla, caminar con ella, ni hacer lanzamientos de costado.

Los partidos suelen disputarse al mejor de 3 sets; los dos primeros se juegan a 15 puntos, y el tercero -en caso de ser necesario- a 10 puntos.

Se juega en equipos mixtos, generalmente de 6 jugadores en cancha, que generalmente están divididos por franjas etarias, siendo las más comunes +50, +60 y +70 años.