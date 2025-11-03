Departamento por departamento, las fechas para las celebraciones de la Vendimia 2026

En el marco de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la Provincia de Mendoza confirmó las fechas de las celebraciones departamentales y los principales festivales que se realizarán durante el verano 2025-2026. Las fechas y lugares están sujetos a modificaciones según la organización de cada municipio.

Vendimias departamentales 2026

Viernes 14 de noviembre: San Carlos (Teatro Neyú Mapú)

Viernes 19 de diciembre: Guaymallén (Predio de la Virgen)

Sábado 20 de diciembre: Luján de Cuyo (Parque Ferri)

Domingo 21 de diciembre: San Martín (calle Alem y Paseo de la Patria)

Miércoles 7 de enero: Malargüe (Predio Raíces Malargüinas)

Sábado 17 de enero: Lavalle (Predio Verde del Polideportivo Municipal)

Sábado 17 de enero: Junín (Parque Dueño del Sol)

Sábado 24 de enero: San Rafael (Anfiteatro Chacho Santa Cruz)

Jueves 29 de enero: Rivadavia (Polideportivo Municipal)

Viernes 30 de enero: Las Heras (lugar a confirmar)

Viernes 30 de enero: Tunuyán (Anfiteatro Municipal)

Sábado 31 de enero: General Alvear (Plaza Carlos María Alvear)

Sábado 31 de enero: Maipú (lugar a confirmar)

Jueves 5 de febrero: La Paz (Estadio Juan D. Perón)

Viernes 6 de febrero: Ciudad de Mendoza (Parque Cívico)

Sábado 7 de febrero: Tupungato (Anfiteatro Municipal)

Viernes 13 de febrero: Santa Rosa (Parque Ventura Segura, La Dormida)

Santa Rosa (Parque Ventura Segura, La Dormida) Sábado 14 de febrero: Godoy Cruz (Parque San Vicente)

Festivales

También se anunciaron las fechas estimadas de los festivales departamentales más destacados, que acompañarán la temporada vendimial. Todos los eventos podrían tener ajustes según cada municipio.

Guaymallén: Festival del Camote, sábado 7 y domingo 8 de febrero.

Malargüe: Festival del Chivo, del sábado 7 al martes 11 de febrero.

Festival del Chivo, del sábado 7 al martes 11 de febrero. Lavalle: tres celebraciones —Festival de Jocolí “Portal de Mendoza” (15 y 16 de noviembre), Festival del Melón y la Sandía (10 y 11 de enero) y Festival del Cosechador (28 de febrero y 1 de marzo).

Junín: Encuentro de las Naciones, del 15 al 18 de enero.

Encuentro de las Naciones, del 15 al 18 de enero. Rivadavia: Rivadavia le canta al país, del 30 de enero al 1 de febrero.

Rivadavia le canta al país, del 30 de enero al 1 de febrero. General Alvear: Festival del Álamo (8 de febrero), Gran Carnaval (16 de febrero) y Festival de la Ciruela (27 y 28 de febrero).

Tunuyán: Festival Nacional de la Tonada, sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero.

Festival Nacional de la Tonada, sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero. La Paz: Festival de La Paz y el Canto de Cuyo, del 6 al 8 de febrero.

Festival de La Paz y el Canto de Cuyo, del 6 al 8 de febrero. Santa Rosa: Festival de la Cueca y el Damasco, sábado 14 y domingo 15 de febrero.

Coloquio de propuestas para la Vendimia 2026

Este domingo, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, se realizará el Coloquio para definir el equipo artístico que llevará adelante el Acto Central y la Repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

Las cuatro propuestas que se presentarán son:

“90 cosechas de una misma cepa”, de Pablo Perri .

. “Vendimias al pie de los Andes”, de Rafael Ricardo Ruiz y Gaspar Emanuel Tello .

. “Canto a Mendoza y la memoria del vino”, de Gonzalo Palacios .

. “Vendimia de vino y cristal”, de Vilma Rúpolo y Federico Ortega.

El encuentro será abierto al público y permitirá conocer qué propuesta representará la edición número 90 de la fiesta mayor de Mendoza.