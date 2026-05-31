Denuncias ambientales por celular: de qué se trata el proyecto que presentó el oficialismo

La senadora radical Yamel Ases propone una herramienta que permitirá registrar infracciones en tiempo real, con geolocalización y respaldo técnico, con la intención de fortalecer “el control ambiental en toda la provincia”.

“El proyecto de ley que presentamos tiene el objetivo fundamental en que los mendocinos y las mendocinas se puedan involucrar en el cuidado del ambiente y puedan realizar denuncias a infracciones ambientales mediante una plataforma digital”, indicó la senadora.

Esta plataforma “va a permitir capturar videos o fotos en tiempo real y con georreferenciación y este material va a permitir como elemento o va a funcionar como elemento de sustento para que se investigue y en el caso que corresponda se sancionen daños ambientales. Básicamente lo que pretendemos es fortalecer los cuidados del ambiente de nuestra provincia a través del involucramiento ciudadano”.

Según argumentó, en Mendoza “hay una tradición fuerte de cuidado del ambiente“, y este proyecto “viene a potenciar ese compromiso ciudadano, facilitando herramientas accesibles para que cualquiera pueda involucrarse de manera directa”.

El proyecto cuenta con la coautoría de los legisladores María Galiñares, Marcelino Iglesias, Jésica Laferte y Néstor Majul. En sus fundamentos, se destaca que la iniciativa alinea a Mendoza con las directrices del Acuerdo de Escazú y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU (especialmente los ODS 13, 15 y 16). Asimismo, toma como referencia modelos exitosos ya implementados en Chile, Uruguay y Perú.

El Ministerio de Energía y Ambiente será la Autoridad de Aplicación, encargada de administrar el sistema, procesar técnicamente los registros y garantizar su validez. Para eso, la ley establece un esquema robusto que incluye extracción de metadatos, sello de tiempo, códigos de verificación y una cadena de custodia digital que asegura la integridad y trazabilidad del material desde su captura hasta su uso en una eventual investigación.

Uno de los puntos clave es que estos aportes ciudadanos, una vez verificados, podrán transformarse en informes técnicos que sirvan como sustento para inspecciones, investigaciones y posibles sanciones. Esto permitirá agilizar los tiempos del Estado, mejorar la detección temprana de daños y ampliar la capacidad de control en todo el territorio, incluso en zonas alejadas.

“Asumimos que el cuidado del ambiente es una responsabilidad compartida y queremos que cada mendocino tenga herramientas concretas para actuar”, sostuvo la legisladora. Por eso, la propuesta también prevé mecanismos para evitar abusos o información falsa, descartando automáticamente contenidos adulterados o manipulados, y garantizando un uso responsable de la herramienta.