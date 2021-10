La denuncia por maltrato fue realizada por una madre ante la DGE, asegura que no es el único caso y pide que haga un seguimiento a la institución.

La madre de una pequeña de la escuela Ventura Gallego de Tunuyán, se presentó en la regional de la Dirección General de Escuelas con una denuncia puntual e inquietante. La mujer sostiene que su pequeña hija fue maltratada por su docente y que su caso parece no ser el único ya que dos madres más se acercaron al establecimiento por situaciones similares.

La información brindada por la denunciante a Diario NDI, expone los por menores de la situación, además de la reseña de la menor donde detalla el momento en que la docente supuestamente maltrata de forma verbal y física a los menores que tienen a cargo. La denunciante se dio a conocer como Silvia Galdame, y sostiene que en un primer momento, la escuela y la DGE minimizaron lo sucedido.

Foto de la menor.

“El jueves al mediodía, mi hermana fue a retirar a mi sobrina de la escuela, ahí una nena de otro curso le contó que cuando estaban formados en la fila, vio que la maestra de cuarto le tiró la oreja a mi hija. Mi hermana automáticamente me llamó y yo llamé a la DGE, me dijeron que hablara con la inspectora general (de nombre Gloria) ella no estaba, así así tuve que esperar hasta el martes”, comenzó relatando la mujer.

Por la denuncia que hizo ante el gobierno escolar, sostuvo que “no le creyeron mucho” y le argumentaron que es difícil que eso haya ocurrido ya que la realización de un acto durante el día del hecho, hizo que poca gente fuera. Por su parte la mujer asegura que otros pequeños vieron lo sucedido e incluso también sufrieron malos tratos.

Siguiendo con su relato, la mamá dijo que habló con la directora del establecimiento y la propia maestra: “Le mostré la foto y mi hija le contó como pasó todo y la directora la hablaba, tratando de confundir a mi hija; al principio no podía hablar y de los nervios y se puso a llorar. Según la directora no eran nervios, dijo que la hiciera ver porque capaz estaba sensible por las hormonas que quizás está por hacerse «señorita». La maestra la atacaba sutilmente a mi hija y tengo a 2 mamás de testigo que estaban ahí. Y dijo que su oreja quizás se hincho x usar barbijo”.

La denunciante deja en claro que los argumentos con los cuales le respondieron, acentúa más la gravedad de lo sucedido. Por ello insiste en que la DGE haga el seguimiento correspondiente en la institución para velar por la integridad física y psicológica de los menores. La última respuesta que recibió la madre por parte del gobierno escolar (DGE) es que durante esta semana, personal de la dirección se hará presente en el lugar.

