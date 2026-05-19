Denunciaron al presidente de la Cámara de Diputados: los motivos

El conflicto por la composición de la Cámara de Diputados sumó un capítulo judicial de alta tensión. El presidente del cuerpo, Andrés Lombardi, fue denunciado formalmente ante el Ministerio Público Fiscal por la presunta comisión de los delitos de “abuso de autoridad” y “omisión de los deberes de oficio”, tipificados en los artículos 248 y 249 del Código Penal.

La presentación judicial apunta directamente a la inacción de las autoridades legislativas para resolver la cobertura de la banca que quedó vacante tras la suspensión de la diputada Janina Ortiz a principios de 2024.

La denuncia fue impulsada por María Belén Castillo, quien integró la lista de candidatos en los comicios de octubre de 2023 y es quien legítimamente debería asumir el escaño en caso de activarse el corrimiento de la nómina.

En el texto radicado ante la Justicia, Castillo argumenta que:

Desde que Ortiz fue apartada, el escaño de la Primera Sección Electoral se encuentra “ funcionalmente vacío “ .

funcionalmente vacío . Esta parálisis administrativa daña de forma directa la representación de los ciudadanos y vulnera el correcto funcionamiento institucional de la Legislatura provincial.

Las autoridades parlamentarias habrían evitado deliberadamente emitir una resolución ajustada a derecho, extendiendo una “anormalidad institucional” que choca con los principios republicanos básicos.

Castillo detalló que ya había realizado múltiples reclamos institucionales previos para que se formalizara el corrimiento de la lista, pero ante la falta de respuestas útiles, decidió llevar el caso a los tribunales penales.

La controversia se originó en marzo de 2024, cuando el oficialismo de la Cámara Baja, haciendo uso del artículo 91 de la Constitución Provincial, aprobó suspender a Janina Ortiz sin goce de dieta bajo el argumento de “desorden de conducta”, a raíz de las investigaciones judiciales que la salpicaban. La sanción se fijó de manera indeterminada, supeditada a que exista una sentencia firme.

Desde entonces, el puesto quedó en un limbo político y administrativo que la denuncia califica como una “vacancia de hecho”.

El escenario se complejizó aún más en noviembre de 2025 debido a un factor imprevisto: el fallecimiento de José Pedro Caviglia. El dirigente del Partido Libertario figuraba antes que Castillo en la línea sucesoria de la lista electoral y era el llamado a asumir en primera instancia, una pérdida que dilató aún más la regularización del cuerpo legislativo que hoy se dirime en la Justicia.