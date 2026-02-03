Denuncian una trama de corrupción sistémica entre AFA y Sergio Massa

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, afirmó que existe una trama financiera opaca que vincula a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con circuitos de lavado de dinero y financiamiento ilegal asociados al poder político por medio de Sergio Massa.

Según sostuvo, se trata de una estructura que combina contratos cruzados, financieras y movimientos irregulares de divisas, con ramificaciones que exceden el ámbito deportivo y se proyectan directamente sobre el sistema institucional y económico del país.

En diálogo con Splendid AM 990, Talerico apuntó de manera directa contra el exministro de Economía Sergio Massa y contra el Banco Central, a los que ubicó como actores clave dentro de ese esquema.

La sociedad Massa – AFA y una fiesta de casas de cambio que actuaban con aval del BCRA👇🏼 pic.twitter.com/IJOHyxSBV2 — Maria Eugenia Talerico (@eugetale) February 2, 2026

“Massa está en el centro del escenario. El manejo del Banco Central es escandaloso como uno de los proveedores de los dólares para financieras”, expresó, al describir el funcionamiento de un circuito que permite alimentar operaciones opacas a través de mecanismos formales del sistema financiero.

En ese marco, también se refirió al rol de la dirigencia del fútbol argentino y al clima interno que se vive en la AFA, al señalar que existe un “silencio corporativo” sostenido por el temor a represalias deportivas o económicas por parte de la conducción encabezada por Tapia.

Los detalles de la investigación en AFA

De acuerdo con información conocida, la investigación también expone estrategias judiciales orientadas a esquivar controles y condicionar procesos legales, entre ellas el intento de modificar la sede institucional de la AFA con el objetivo de incidir en la designación de jueces y obtener fallos favorables. Para Talerico, estas maniobras forman parte de un esquema más amplio que busca blindar a los responsables y garantizar la continuidad del circuito financiero irregular.

La exfuncionaria sostuvo además que el avance de la causa está atravesado por una fuerte interna dentro del propio Gobierno nacional, donde conviven sectores que impulsan profundizar la investigación con otros que temen el impacto político de una intervención de fondo.

“Es muy complejo saber qué va a pasar porque hay una interna increíble que se ejercita en estas fricciones de si vamos o no vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, detalló.