Denuncian que punteros políticos le robaron la cuenta de luz a una jubilada con la ayuda de Marcelo Romano

En las últimas horas, Diario NDI tomó conocimiento sobre un aberrante hecho administrativo en el departamento de San Carlos que puntualmente trata sobre una mujer jubilada, que con todos su papeles en regla y cuotas al día, se encuentra sin luz por una presunta jugada política.

Esto fue informado por el abogado de la víctima, Facundo Galdame, quien habló en exclusiva con este medio. En el mano a mano comenzó diciendo que todo esto data de finales de septiembre y principios de octubre, cuando su clienta, de apellido Galván, tomó su terreno (A) en la calle Estrella del distrito de Tres Esquinas y lo dividió en dos (A y B) para vender una de sus partes (B).

Ese terreno que vendido (B) fue tasado y entregado sin servicios, algo aceptado por el nuevo dueño de apellido Moyano, quien mientras “bajaba los servicios” le pedía a la jubilada que le prestara la luz para pasar los días, pero se aprovechaba y no pagaba por lo que gastaba, algo que provocó que Galván se hartara y dejara de compartir sus recursos.

Compraventa terrenos (A-B)

Moyano, en los meses que tuvo, nunca hizo los planos del terreno B, por lo que en catastro no existía y no hizo los trámites necesarios para tener los servicios. Tras muchas peleas, un día llegó una boleta de Edemsa a casa de Galván con el nombre de Moyano y la dirección del terreno A, es decir que le habían cambiado la titularidad del servicio de luz.

Al no existir un registro del plano del terreno B todo figuraba como el mismo lugar aunque existiera una compra venta con la división del mismo. Esto hizo que todo quedara con el nombre de Moyano, tanto la cuenta como la pilastra, por lo que Galván no podía no tocarla porque se vuelve un delito. Aunque nadie puede explicar cómo pasó esto, la propietaria NO dio el consentimiento necesario.

Denuncia en Edemsa

Y aquí es que entró en juego Marcelo Romano, pues Moyano y su pareja, una mujer totalmente violenta según comentaron los vecinos y la propia víctima, son punteros políticos y acudieron al concejal electo para que los defendiera en este caso. El concejal y abogado estuvo en contacto varias veces con Facundo Galdame, pero después de unos días terminó desapareciendo sin dar soluciones.

Así lo contó Galdame: “Por las investigaciones que hicimos, Moyano y su señora de apellido Tula (ambos punteros políticos) acudieron al señor Marcelo Romano para solucionar esta situación y no tuvieron mejor idea que ir a Edemsa y hacer el cambio de titularidad de la pilastra que le corresponde a mi clienta y que está con todas las conexiones hechas hacia la casa de mi clienta”.

“Esto lo hicieron sin consentimiento solo presentando un compraventa y comprobante de residencia, que acá viene lo irónico, porque en el papel de compraventa (mostrado antes) se habla de una propiedad que no corresponde a la de mi clienta que es donde están los servicios, son dos propiedades distintas. Le cambiaron todos los trámites que mi clienta hizo y que el señor Moyano no ha hecho, porque son dos propiedades distintas y que tendrían que tener dos numeraciones distintas. Por eso cuando fuimos a Edemsa y nos pidieron esos mismos papeles nos dimos cuenta que nunca revisaron los papeles que les presentaron”, continuó diciendo el abogado de la presunta víctima.

Finalmente, el abogado fue con todo contra Romano al decir: “Sé que el doctor está en el partido de Provincias Unidas y tiene algún tipo de poder, sobre todo que está con Difonso que es una persona que fue doce años intendente de San Carlos y gran parte de los cargos públicos responden a él. Fui a Edemsa y no me quisieron explicar porque hicieron el cambio de titularidad sin pedir el consentimiento de mi clienta. Y como no han revisado nada, lógicamente entendí que hubo una cuña política que venía por el lado de Romano y Difonso, algo que se confirmó por fuentes cercanas. Por eso pido ayuda, porque si no fuera por esta gente lo solucionaría en dos minutos porque está toda la documentación necesaria y que acredita que me clienta es dueña de todo, pero por algo Moyano consiguió el cambio y perjudicó a la jubilada”.

Presentación al Ente Provincial Regulador Eléctrico

En este momento, el reclamo está presentado en el EPRE donde les aseguraron que darán una solución favorable, pero será en un plazo aproximado de 60 días, algo que es muy complicado para la situación en la que está viviendo la mujer y su nieto como víctima de la mala administración de Edemsa.