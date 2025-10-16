Search
Denuncian que Menem “cajonea” proyectos clave y no los envía al Senado: cuáles son

Maximiliano Ferraro acusó a Martín Menem de retener proyectos aprobados el 8 de octubre, entre ellos los que limitan los DNU y fortalecen el sistema científico.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, formalizó este martes un reclamo al titular de la Cámara baja, Martín Menem, a quien acusó de no remitir los proyectos aprobados en la sesión del 8 de octubre al Senado, como exige el reglamento parlamentario.

En una nota dirigida al riojano, Ferraro advirtió que “los proyectos de ley aprobados por Diputados siguen cajoneados en la Presidencia”, y recordó que “es su deber administrativo garantizar el cumplimiento del trámite legislativo”.

Entre las iniciativas detenidas se encuentran la reforma que limita los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la delegación legislativa, la ley de financiamiento del sistema científico argentino, la emergencia para Pymes y Micropymes, y la creación de un Programa Nacional para la Lucha contra el Alzheimer y otras Demencias.

Posteo en X del Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro.

También figura el proyecto impulsado por Máximo Kirchner, que reafirma las facultades del Congreso para autorizar operaciones de deuda pública con organismos internacionales y países extranjeros, en medio del debate sobre el reciente acuerdo financiero con Estados Unidos.

“Por esta nota formal, le requiero a Martín Menem que cumpla con su deber y remita los proyectos al Senado. El Presidente de la Cámara no puede frenar al Congreso por sus decisiones o especulaciones políticas”, señaló Ferraro en su presentación.

El dirigente de la Coalición Cívica, aliado de Elisa Carrió, apuntó contra el Gobierno por “intentar impedir el funcionamiento pleno del Congreso” y denunció que las maniobras buscan frenar leyes que fueron aprobadas por mayoría.

“Es increíble que, con trampas y maniobras, se intente frenar leyes que buscan reactivar las instituciones”, sostuvo el diputado, al tiempo que advirtió: “La única salida es clara: respetar la Constitución, cumplir la ley y dejar atrás la lógica del atajo que tanto daño le hizo a la República”.

Hasta el momento, Martín Menem no se pronunció públicamente sobre el reclamo, pero desde la oposición ya evalúan impulsar un pedido de informes en el recinto si las iniciativas no son enviadas al Senado en los próximos días.

ETIQUETAS:

Coalición CívicaMartín MenemCámara de Diputados de la Nación

