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Celso Jaque
Cuestionamientos

Denuncian presunto nepotismo en Malargüe: piden investigar la designación del yerno de Celso Jaque

El objetivo es que la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza dictamine si el nombramiento es compatible con la legislación vigente.

La gestión del intendente Celso Jaque enfrenta un frente de conflicto. La polémica gira en torno a la designación de un funcionario municipal que posee un vínculo familiar directo con el jefe comunal: es su yerno. La denuncia pone bajo la lupa la ética pública y la transparencia en el departamento sureño.

La concejal Silvina Camiolo (Reconstruyendo Malargüe) fue quien motorizó el reclamo mediante un proyecto de “consulta formal” presentado en el Concejo Deliberante. El objetivo es que la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza dictamine si el nombramiento es compatible con la legislación vigente, según señala El Editor.

La edil fundamentó su pedido basándose en dos puntos críticos:

  • Antecedentes locales: recordó el caso de Santa Rosa, donde la madre de la intendenta Florencia Destéfanis debió renunciar tras confirmarse una incompatibilidad similar.
  • Contraste financiero: camiolo calificó de “inoportuna” la designación en medio de la severa crisis de Malargüe, que recientemente sufrió el corte del suministro eléctrico por deudas y la baja de 300 contratos municipales a finales de 2025.

El trasfondo de la denuncia es el malestar social generado por el ajuste en la planta de trabajadores. Mientras la comuna argumenta problemas económico-financieros para recortar servicios y personal, la incorporación de familiares en puestos estratégicos ha despertado fuertes críticas entre los vecinos y el arco político.

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