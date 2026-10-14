Denuncian presuntas irregularidades en un programa del IPV tras la salida de un funcionario

La salida de Sergio Miranda de la Unidad Ejecutora del programa Mi Escritura del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) generó cuestionamientos sobre la distribución de los trámites de escrituración. Según reconstruyó el medio el Post a partir de testimonios y fuentes del organismo, las sospechas apuntan a posibles reasignaciones de expedientes que habrían beneficiado a determinados profesionales. El exfuncionario, vinculado al PRO y cercano al gobernador Alfredo Cornejo, dejó su cargo a fines de septiembre.

Uno de los principales señalamientos está relacionado con la intervención de Daniela Llaver, escribana y pareja de Miranda, quien habría recibido trámites que inicialmente estaban asignados a otros profesionales. Un escribano relató que, al presentarse en el IPV, encontró que un expediente que le correspondía ya estaba en manos de Llaver. También surgieron versiones sobre casos que habían quedado sin un profesional a cargo y que posteriormente habrían sido derivados a la misma escribana. Estas declaraciones plantean interrogantes sobre el procedimiento de asignación, aunque no permiten determinar quién habría autorizado los cambios ni cuáles fueron sus fundamentos.

El programa Mi Escritura busca facilitar la obtención de títulos de propiedad para familias adjudicatarias de viviendas sociales. Según explicó Miranda, la distribución de los trámites se realiza mediante un sorteo, argumento que utilizó para rechazar las acusaciones de direccionamiento. Respecto de las escrituras que habría recibido Llaver, señaló que una cooperativa la contrató para realizar esos trabajos. Además, negó haber sido apartado del cargo y afirmó que su salida respondió a una decisión propia, tras haber cumplido un ciclo y objetivos, y a la falta de tiempo para compatibilizar sus funciones públicas con el ejercicio de su profesión. También sostuvo que su alejamiento fue consensuado.

Por el momento, el IPV no brindó explicaciones oficiales sobre las presuntas reasignaciones, los criterios aplicados para distribuir los expedientes sin escribano asignado ni el episodio en el que dos personas habrían concurrido a la mesa de entrada del organismo para pagar honorarios a una pasante que trabajaba en el estudio de Miranda. Tampoco comunicó formalmente los motivos de su salida, que, según fuentes consultadas extraoficialmente por el medio el Post, se concretó el 30 de septiembre. Las posibles irregularidades señaladas no cuentan, en la información disponible, con una determinación oficial que permita establecer responsabilidades.