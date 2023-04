Un ciudadano oriundo de Mendoza denuncia al motor de búsquedas Google por facilitar una corrupción global de menores y el negocio pedófilo que se encuentra encriptado en la pornografía.

Sergio Parodi, mendocino que busca defender los derechos humanos y que se tomen las medidas correspondientes, menciona que “esto se inició el 16 de mayo de 2007. Y lamentablemente los fiscales de la pedofilia en Mendoza, lo único que han hecho es facilitar el negocio al archivar esta causa”

“se encuentran en los piletones de la ex bodega Giol en Mendoza. Esperando que se lo coman los roedores de donde están” afirma Parodi

Es la primera vez que se denuncia a Google por corrupción de menores “descontrolados motores de búsqueda de la empresa Google. Responsable de haber facilitado y promovido el negocio pedófilo global” sostiene Parodi en su denuncia.

La denuncia penal fue presentada en mayo del 2007. Contra la compañía global Google por facilitar el negocio de la “corrupción globalizada de niños, niñas, adolescentes y mujeres”.

Los fiscales que están implicados son Carlos Torres, Santiago Garay y Eduardo Martearena, menciona el denunciante Sergio Parodi.

“es muy grave y preocupante que el Ministerio Publico Fiscal de Mendoza tenga en el archivo el primer y único proceso penal internacional contra los Directivos de la Empresa Google. Por ser parte de la corrupción global de menores. Le aclaro que soy Querellante Particular y no me han dejado ver este expediente penal de alto impacto mundial por eso hoy recurro ante Ud para que sepan cómo trabajan en Mendoza los Fiscales de la pedofilia” señala Sergio en una carta hacia la Defensora de los derechos de los niños y adolescentes.

El denunciante cuestiona el porqué de que esos expedientes estén todavía paralizados. Buscando proteger a la parte etaria de la población que se encuentra cada vez más vulnerables.

Sergio Parodi

La denuncia figura en el expediente Nro. p/38752/07. Y los responsables de impulsarla señalan que la sola lectura de dicho proceso penal es “más que suficiente para comprobar como desde el ministerio Publico Fiscal se ha facilitado la expansión del negocio mafioso”, en referencia a la corrupción de menores y la pedofilia.

Según el texto, la denuncia concluye así «Señores Senadores los negocios mafiosos necesitan el encubrimiento de Jueces, Fiscales, Políticos y empresas multinacionales que lucran con la explotación sexual de miles de niños y mujeres. Hay dos opciones, o son cobardes o son corruptos, pero los hechos nos demuestran como desde el 2007 en Mendoza se encubrió y se encubre la pedofilia y la pornografía desde el Poder Judicial Provincial y Nacional».

Respuesta de «La Defe»

Desde la Defensora de los Derechos del Niño Dra Marisa Graham , Sergio obtuvo una respuesta