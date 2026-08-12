Denuncian a funcionarios de Milei por el deterioro de rutas nacionales: el problema que también golpea a Mendoza

Una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal puso bajo la lupa a funcionarios del Gobierno de Javier Milei por el deterioro de las rutas nacionales y la presunta falta de utilización de recursos destinados a su mantenimiento.

La presentación advierte sobre la posible comisión del delito de estrago y plantea que determinadas decisiones y omisiones de funcionarios nacionales podrían haber generado situaciones capaces de poner en peligro la vida de quienes circulan por las rutas del país.

El planteo adquiere especial relevancia para Mendoza, atravesada por corredores nacionales estratégicos como las rutas 7, 40 y 143, fundamentales no solo para el tránsito cotidiano sino también para el turismo, la producción y el transporte de cargas.

De hecho, ante el deterioro de algunos sectores, el Gobierno de Mendoza terminó asumiendo intervenciones sobre aproximadamente 235 kilómetros de rutas que permanecen bajo jurisdicción nacional.

Qué plantea la denuncia contra funcionarios nacionales

La presentación judicial cuestiona el estado de la red vial nacional y apunta a determinar responsabilidades por la falta de mantenimiento y el destino de los fondos que deberían utilizarse para infraestructura.

El eje de la denuncia es establecer si las omisiones del Estado nacional frente al deterioro de las rutas pueden configurar un delito por el riesgo generado para automovilistas y transportistas.

El conflicto se produce además en medio de una creciente discusión entre Nación y las provincias por los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos, cuya recaudación tiene asignaciones específicas vinculadas, entre otros destinos, a infraestructura vial.

Las provincias cuestionan que parte de esos recursos no estaría siendo utilizada para las obras previstas, mientras que desde el Gobierno nacional reconocieron que una porción de los fondos contribuyó al sostenimiento del superávit fiscal.

Mendoza y el deterioro de las rutas nacionales

La discusión tiene un capítulo propio en Mendoza. Durante 2025, la Provincia firmó un convenio con Vialidad Nacional por el cual asumió trabajos sobre unos 235 kilómetros correspondientes a las rutas nacionales 7, 40 y 143.

Se trata de corredores centrales para Mendoza. La Ruta 7 constituye el principal eje hacia Chile y forma parte del corredor bioceánico; mientras que la Ruta 40 atraviesa la provincia de norte a sur y conecta, entre otras regiones, al Valle de Uco con el Gran Mendoza y el sur provincial.

La Ruta 143, por su parte, tiene un papel relevante para la conectividad del sur mendocino.

La decisión de Mendoza de intervenir esos trazados respondió al deterioro de los caminos, aunque desde la Provincia remarcaron que hacerse cargo de las reparaciones no significa asumir definitivamente el financiamiento de infraestructura que continúa siendo responsabilidad nacional.

Además, durante este año Mendoza avanzó con la transferencia a jurisdicción provincial de un tramo estratégico de la ex Ruta Nacional 7, una decisión ratificada mediante un decreto provincial.

Mendoza reclama por los fondos que destina a rutas nacionales

El cuestionamiento por el manejo de esos recursos ya había llegado al Congreso de la mano del diputado nacional mendocino Martín Aveiro. El exintendente de Tunuyán presentó un pedido de informes en el que denunció que, entre 2024 y 2026, el Fondo del Sistema Vial Integrado (SisVial) tuvo una subejecución cercana al 73,8%. Según detalló, de más de $1,5 billón recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles Líquidos, apenas alrededor del 26% se destinó a obras y conservación, mientras que más de $1 billón permaneció colocado en Lecaps, plazos fijos y bonos. Aveiro vinculó esa situación con los problemas que atraviesa Mendoza y cuestionó particularmente la falta de recursos y maquinaria de Vialidad Nacional para atender la alta montaña y garantizar la conectividad del corredor internacional.

El debate volvió a tomar fuerza en los últimos días a partir de una iniciativa del diputado nacional mendocino Julio Cobos, quien planteó que Mendoza debería reclamar los recursos utilizados para realizar trabajos sobre rutas nacionales.

El argumento es que la Provincia está destinando dinero propio a caminos cuya conservación corresponde originalmente al Estado nacional, mientras continúa la discusión por el destino de los recursos recaudados a través del impuesto a los combustibles.

La denuncia penal presentada ahora suma un nuevo capítulo al conflicto. Mientras la Justicia deberá determinar si existen responsabilidades penales de funcionarios nacionales, en Mendoza el deterioro de los corredores nacionales ya obligó a la Provincia a destinar recursos y asumir obras para mantener transitables rutas fundamentales para su economía y conectividad.