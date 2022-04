Una escuela y la supervisión fueron señaladas por una familia de no actuar debidamente ante una denuncia concreta sobre Bullying.

Claramente lo sucedido recientemente en Tupungato deja expuesta más de una situación. En este caso –y como también denunciaron los padres de la pequeña – los progenitores de un menor que asiste a la escuela Matías Zapiola de San Carlos, aseguraron que tanto la escuela como la supervisión; no han dado tratamiento ni respuesta a la situación planteada.

El pequeño asiste a este establecimiento y sufre Bullying en forma de burlas e insultos constantes,, pero también malos tratos físicos de parte de sus pares. Como en el caso de la pequeña de Tupungato, el niño tampoco quiere asistir al establecimiento.

Según declararon los padres al sitio La Data, ellos mismos pidieron (mediante reuniones y solicitadas) que se tomen las medidas previstas para abordar rápidamente esta situación para con el menor, sus pares y por otras infancias que pudieran estar atravesando las mismas situaciones.

El Bullying estuvo siempre

Como todo fenómeno social, pareciera que los actores del Estado siempre demoran un poco en tomar conciencia de la gravedad de los sucesos y actuar en consecuencia. La familia del niño sostiene que las autoridades de la escuelas y la supervisión que trabaja allí deben actuar de manera inmediata para con el niño y a modo de prevención.

Los allegados aseguran que de momento no hubo respuesta alguna que deje satisfecho el pedido urgente de atender la integridad del menor y trabajar a nivel grupal e institucional. El fenómeno se presenta cada vez de manera más incomoda en los social, ya que lamentablemente suelen ser prácticas «habituales» entre los grupos.

Los casos de Bullying no abordados pueden ser graves al punto de atentar contra ellos mismos en caso de no encontrar manera de resolverlo. En febrero de este año Drayke Hardman, un pequeño de doce años que sufrió esta situación durante un tiempo hasta no poder soportar el hostigamiento recibido.

Recientemente la DOAITE que trabaja en trayectorias infantiles de la DGE sostuvo a Diario UNO que hasta el caso de la niña de Tupungato, son 26 (quizá ahora 27) los casos que han sido denunciados y los cuales tienen curso actualmente en el Gobierno Escolar.

