Las víctimas no estaban en su casa de Dorrego, cuando los ladrones rompieron una reja e ingresaron. Al regresar vieron todo revuelto, pero también la particularidad que les habían hasta levantado el piso de parquet.

Un matrimonio de 82 y 84 años fueron víctimas de delincuentes que entraron a su casa de Guaymallén cuando no estaban. Los ladrones revolvieron toda la casa en busca de elementos de valor, pero como no encontraron, les levantaron parte del piso de parquet. No es la primera vez que la pareja fue víctima de un hecho de inseguridad.

Las víctimas se enteraron de lo ocurrido en la mañana de este miércoles, cuando llegaron a su casa de calle Joaquín Castellanos casi calle Díaz Vélez, de Dorrego, en Guaymallén. Al abrir la puerta no podían creer que su casa estaba completamente revuelta, sin nada que haya quedado en su lugar.

Pero para el matrimonio, de 82 y 84 años, lo que más les llamó la atención fue que los ladrones levantaron hasta parte del parquet en busca de algo de valor, cosa que no consiguieron porque las víctimas no tenían nada.

La Policía trabajó en el lugar, mientras que los pesquisas buscaron huellas y elementos que sirvan para identificar a los delincuentes, como también buscaron cámaras de seguridad en las inmediaciones.

La pareja sufrió otros hechos de inseguridad en Mendoza hace varios años atrás. Uno de estos hechos ocurrió en el 2018, pero esa vez ellos estaban en el interior de su casa cuando entraron los asaltantes.

Fue un 25 de mayo, cuando el matrimonio estaba en su casa y delincuentes entraron a la fuerza. Bajo amenazas los encerraron en un baño, mientras revolvieron toda la vivienda en busca de dinero y elementos de valor.

En aquella oportunidad les robaron todo lo que tenían. Por eso, y con esta lamentable experiencia, el matrimonio aprendió a no tener dinero ni otras cosas de valor que le interesen a los ladrones.