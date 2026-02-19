Search
Delfina Chaves vuelve a ponerse la corona: se estrena la segunda temporada de Máxima

La nueva entrega de la serie biográfica llega a HBO Max con más conflictos políticos y tensiones familiares reales.

La actriz Delfina Chaves vuelve a ponerse en la piel de la reina en la segunda temporada de Máxima, que llegará el 19 de marzo a HBO Max con seis episodios que profundizan en una etapa más exigente de la protagonista.

La nueva entrega, inspirada en la vida de Máxima Zorreguieta, se centra en los retos que enfrenta para consolidar su lugar dentro de la realeza, entre presiones familiares, exigencias de Estado y el constante escrutinio mediático. La trama explora los conflictos internos y externos que atraviesa mientras intenta adaptarse a un entorno marcado por tradiciones y protocolos estrictos.

La producción fue rodada en múltiples países, entre ellos Argentina, Países Bajos, España, Estados Unidos y Austria, y suma nuevos personajes que amplían el universo narrativo. Uno de ellos es Inés Zorreguieta, interpretada por Carolina Kopelioff, que aporta una dimensión más íntima a la historia.

Además de los desafíos personales y familiares, los episodios incluyen recreaciones de momentos emblemáticos, como la boda real neerlandesa, y ponen el foco en el contraste entre el pasado argentino de la protagonista y las responsabilidades que implica su rol público.

La serie es producida por Millstreet Films junto a FBO y Beta Film, con un enfoque que combina drama y reconstrucción histórica.

