Tras su paso por el fútbol argentino y brasileño, el oriundo de La Consulta, San Carlos, tomó la decisión de viajar a Italia a probar suerte en el Nuorese Calcio.



Rodolfo “Fito” Periale quien en los últimos años tuvo un paso por la liga brasilera, en el Amazonas FC, y por la liga mendocina, en Andes Talleres y Argentino de Mendoza, cambió el rumbo de su carrera y emprendió su viaje hacía el “viejo continente” para jugar en el Nuorese Calcio, un club italiano ubicado en la Isla de Sardegna.

Rodolfo confirmó oficialmente en el mes de octubre, a través de un mensaje de despedida hacía sus compañeros e hinchas por sus redes sociales, que la posibilidad de irse ya era un hecho. En su Instagram personal dijo “Fue una decisión muy difícil de tomar en estos días quería despedirme de otra forma, pero bueno.

Llegué a un club lleno de gente nueva, compañeros que me demostraron que son unos fenómenos como persona, que es lo más importante del futbol. Solo tengo palabras de agradecimiento a toda la gente, dirigentes por traerme, al cuerpo técnico que confiaron en mí y sobre todo y más importante a cada uno de los jugadores que día a día intentamos mejorar y fortalecer el grupo.”

El experimentado jugador de 25 años, cercano a cumplir 26, en diálogo con NDI afirmó “siempre tuve ganas de irme y ver el fútbol de otro país para conocer y ver si estoy a la altura de otros métodos de juego. Es mi primera vez en Italia y todo es nuevo” Como lo intentó en Brasil, el mendocino en proceso de adaptación buscará dejar huella en el fútbol europeo.

“Fito” aseguró que “el club es de primer nivel, es el más grande en la Isla de Sardegna, está en una categoría que no merece, pero esto es fútbol. Estamos en la octava posición, pero recién arranca y es un torneo largo, hay que pelear arriba para obtener buenas cosas”

El jugador está muy contento con su nuevo club y con su presente, buscará revertir lo que para él en Brasil no fue un buen paso “Estuve en Brasil pero no me fue bien. Mi presente en Italia es bueno, con mucha comodidad y confianza de hacer las cosas bien (…) las cosas marchan como me lo esperaba y mucho mejor, eso me da mucha tranquilidad”

Rodolfo demostró tener una idea clara de cuáles son sus objetivos en su carrera como profesional y dijo “mi objetivo a corto plazo es hacer un buen torneo ya que es mi primera experiencia en el fútbol europeo. Y a largo plazo hacer una buena carrera como futbolista profesional y llegar lo más lejos posible respecto a las categorías. Es muy difícil pero no imposible”

Periale, sabiendo que es de los pocos afortunados en poder emigrar a jugar como profesional, a forma de cierre aseguró “es un sueño cumplido, no todos tienen la posibilidad de jugar en otro continente y creo que esto es una de mis mejores sueños cumplidos”.