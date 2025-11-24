Del traslado de la terminal a las refacciones: Emir Andraos contó al detalle los motivos que hicieron cambiar los planes

Uno de los temas que está marcado a fuego en la agenda de los tunuyaninos es el de la terminal. Luego de varios años de gestiones, acuerdos y contrapuntos, el sueño de poder mover la estación fue virando hacia un nuevo proyecto de reforma del edificio actual, a la espera de una futura resolución sobre el traslado. Pero, ¿qué fue lo que pasó con la idea original?

En una entrevista exclusiva con Diario NDI, el intendente Emir Andraos detalló los pormenores que rodean a una obra que pone pone en vilo a todo Tunuyán.

El sueño de una terminal nueva y un polo educativo para el Valle de Uco

En su despacho personal en el Palacio Municipal, el intendente explicó que desde la comuna se aspiraba a construir una terminal completamente nueva en el predio de Ferrocarriles Argentinos y edificar donde está la terminal actual un “polo educativo“, el cual consideró que es “una de las grandes demandas que tiene el Valle de Uco“. En ese sentido, explicó que la ubicación geográfica de Tunuyán es propicia debido a la cercanía que tiene el departamento tanto con San Carlos como con Tupungato.

“El Valle de Uco tiene 140.000 habitantes, necesitás urgente una educación superior con mayor oferta. Y esa era la idea, tener doble ganancia: sacar la estructura de la terminal del centro para a su vez generar espacio para la llegada de nuevas carreras, que es un gran desafío para la región“, argumentó.

Un decreto presidencial no firmado que frenó todo

Sin embargo, pese a las gestiones iniciadas, todo se vio frenado. Según explicó Andraos, durante la intendencia de Martín Aveiro, el Gobierno nacional -por ese entonces bajo el mandato de Alberto Fernández– dio luz verde para el financiamiento de la terminal, por lo que se debía presentar el proyecto.

“Dentro de los requerimientos para presentar el proyecto tenías que saber dónde lo ibas a hacer. Nosotros tenemos la custodia del predio de Trenes Argentinos, pero nos indica que ´si vas a hacer algo, me tenés que pedir autorización’. ¿Qué nos autorizaban? cosas modulares, de rápida deconstrucción. El contenedor de turismo, el hospital modular no son construcciones fijas de hormigón… Para poder hacer la terminal, que requiere de otra estructura, tenemos que comprar“, detalló el jefe comunal.

Ante este panorama, Andraos contó que -si bien es difícil comprarle a la Administración de Bienes del Estado “porque no quieren vender“-, se inició el proceso. “Ferrocarriles había desafectado la zona, lo que nos abrió un camino. Se tasó, se supo cómo se iba a pagar, pero todo eso requería un decreto“, relató el Intendente.

Fue en ese punto de la gestión en la que todo se frenó. El Intendente detalló que “Alberto Fernández nunca firmó el decreto y nunca pudimos comprar el espacio ni acceder al financiamiento“, y explicó que “hasta que el Gobierno nacional no se expida y nos dé la posibilidad de comprar, no tenemos muchas chances de traslado“.

Si bien el Municipio cuenta con “un render y un plano“, Andraos expuso que no se avanzó en el proceso de poner en valor ese proyecto porque “a parte del dinero, tenés que saber dónde hacerla, y el único lugar donde nosotros vemos potable es el lugar de Ferrocarriles, no hay otro lugar donde mover la terminal“.

El vaso medio lleno

Pese a que se haya truncado el sueño de mover la terminal y de contar con el espacio para el polo educativo, el Intendente resaltó que “dentro de todo, fue una desgracia con suerte, porque nosotros hubiéramos estado comprando un inmueble para no hacer nada, gastando fondos para una obra que capaz que arrancaba, pero que iba a quedar como quedaron todas las obras en Argentina, al 10%, 20%. Para nosotros hubiera sido imposible tener una terminal al 30% y seguir avanzando en la obra“.

Obras en la terminal actual

Ante la imposibilidad de avanzar con el traslado, desde el municipio se decidió modernizar la estructura ya existente. “Entendiendo que la terminal está viejísima y obsoleta. Entonces dijimos ‘avancemos con la restauración de la terminal, pero dejemos previsto que esa restauración sea readaptable a futuro para ser un centro educativo“, dijo Andraos.

Con respecto a las obras que se están llevando adelante, el jefe del municipio informó que durante una primera etapa se realizó el reemplazo de toda la playa de estacionamiento de los colectivos. Sin embargo, toda esa tarea tuvo sus complicaciones: “Esa terminal siempre tuvo problemas con el terreno. Tuvimos que hacer un estudio con un ingeniero que revisó el suelo, tuvimos ir como 70 centímetros para abajo a aportar material porque se hundía; ahora se hizo toda la loza de hormigón para que eso ya quede definitivamente seguro. Toda esa playa de circulación ahora queda habilitada con unas mejoras que vamos a hacer“, detalló Andraos, quien además adelantó que “dentro de poquito” se va a inaugurar la primera etapa, y que “la idea es arrancar lo antes posible la segunda“.

Para la siguiente instancia, el Intendente explicó que los trabajos estarán centrados en el edificio. Si bien dijo que “por delante está bastante bien porque ya le hicimos mejoras“, las tareas estarán centradas en la creación e integración de nuevos espacios, y en darle más confort a los pasajeros que transitan por el lugar debido a que “la gente prácticamente no tiene dónde esperar a los colectivos porque las dárseras del sur no tienen un techo“.

Fotografía: Federico Aloi