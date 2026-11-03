Search
Instagram Facebook Twitter
javier milei benjamín netanyahu
Fuerte respaldo

Del “no es un capricho personal” al “se meten con todo Occidente”: Javier Milei volvió a apoyar a Israel

El Presidente aseguró que Israel representa los valores de Occidente y apuntó contra quienes critican sus acciones bélicas en Medio Oriente.

El presidente Javier Milei volvió a mostrar su respaldo al Gobierno de Israel y defendió las acciones militares que lleva adelante en Medio Oriente. En ese sentido, durante un acto organizado por la Coalición Latina por Israel, el mandatario sostuvo que dicho país es “el baluarte de nuestros valores en el mundo” y cuestionó a quienes reclaman sanciones económicas por los daños humanitarios derivados de la guerra.

No defendemos a Israel por un capricho personal del presidente de la Nación, sino porque hoy es el baluarte de nuestros valores en el mundo frente a quienes quieren destruirnos“, afirmó Milei al participar de “la Noche de la Celebración por Israel”, realizada en la Iglesia Visión de Futuro. En ese marco, el mandatario reafirmó su alianza con el Gobierno de Benjamín Netanyahu y sostuvo que “Israel sostiene la misma luz frente a las tinieblas y Argentina ha elegido estar a su lado“.

Durante su intervención, Milei también justificó las acciones bélicas de Israel contra organizaciones extremistas: “Cuando una democracia lucha contra terroristas que se esconden detrás de la población civil, solo critican a la democracia porque no puede evitar absolutamente todas las víctimas colaterales“, expresó.

En la misma línea, cuestionó a quienes exigen sanciones económicas contra Israel por los daños humanitarios que provocan sus operaciones militares. “Ellos quieren que los enemigos de Occidente vengan y solo lloran cuando estos enemigos son justamente derrotados“, aseveró Milei.

Fiel a su estilo, para dejar bien en claro su postura, Milei pronunció una frase contundente: “Quienes se meten con Israel se meten con todo Occidente“.

Por último, Milei agradeció la convocatoria y definió el encuentro como “un evento para combatir el antisemitismo“. También destacó la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y consideró que será “un acontecimiento que servirá para reafirmar el compromiso con los valores judeocristianos“.

ETIQUETAS:

Javier MileiIsraelBenjamín Netanyahu

+ Noticias

A tener en cuenta

Llega el papa León XIV a la Argentina: las recomendaciones para viajar y los controles previstos en distintos puntos del país

Por: Redacción NDI

Fuerte respaldo

Del “no es un capricho personal” al “se meten con todo Occidente”: Javier Milei volvió a apoyar a Israel

Por: Redacción NDI

Justicia

Mendoza unificó los requisitos para proteger legalmente una vivienda familiar

Por: Redacción NDI

trámites

Los bancos cerrarán cinco días consecutivos en noviembre: cuáles serán las fechas

Por: Redacción NDI

7 municipios

Recuperadores urbanos: la iniciativa que impulsa la Ciudad junto a municipios del Gran Mendoza

Por: Ana San Martin

Calendario nacional

Argentina incorporará una nueva vacuna obligatoria para niños: desde cuándo

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter