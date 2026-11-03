Del “no es un capricho personal” al “se meten con todo Occidente”: Javier Milei volvió a apoyar a Israel

El presidente Javier Milei volvió a mostrar su respaldo al Gobierno de Israel y defendió las acciones militares que lleva adelante en Medio Oriente. En ese sentido, durante un acto organizado por la Coalición Latina por Israel, el mandatario sostuvo que dicho país es “el baluarte de nuestros valores en el mundo” y cuestionó a quienes reclaman sanciones económicas por los daños humanitarios derivados de la guerra.

“No defendemos a Israel por un capricho personal del presidente de la Nación, sino porque hoy es el baluarte de nuestros valores en el mundo frente a quienes quieren destruirnos“, afirmó Milei al participar de “la Noche de la Celebración por Israel”, realizada en la Iglesia Visión de Futuro. En ese marco, el mandatario reafirmó su alianza con el Gobierno de Benjamín Netanyahu y sostuvo que “Israel sostiene la misma luz frente a las tinieblas y Argentina ha elegido estar a su lado“.

Durante su intervención, Milei también justificó las acciones bélicas de Israel contra organizaciones extremistas: “Cuando una democracia lucha contra terroristas que se esconden detrás de la población civil, solo critican a la democracia porque no puede evitar absolutamente todas las víctimas colaterales“, expresó.

En la misma línea, cuestionó a quienes exigen sanciones económicas contra Israel por los daños humanitarios que provocan sus operaciones militares. “Ellos quieren que los enemigos de Occidente vengan y solo lloran cuando estos enemigos son justamente derrotados“, aseveró Milei.

Fiel a su estilo, para dejar bien en claro su postura, Milei pronunció una frase contundente: “Quienes se meten con Israel se meten con todo Occidente“.

Por último, Milei agradeció la convocatoria y definió el encuentro como “un evento para combatir el antisemitismo“. También destacó la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y consideró que será “un acontecimiento que servirá para reafirmar el compromiso con los valores judeocristianos“.