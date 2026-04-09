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Del Nahuel Huapi al cuarto piso: un reconocido nadador visitó a Cornejo

Gustavo Oriozabala, reconocido nadador mendocinos que participó de una competencia extrema en el Lago Nahuel Huapi, visitó al gobernador Alfredo Cornejo. ¿Se viene una competencia en Potrerillos?

El gobernador de Alfredo Cornejo recibió en el cuarto piso de la Casa de Gobierno al nadador Gustavo Oriozabala, una de las principales referencias nacionales en aguas abiertas, para dialogar sobre sus recientes logros y los desafíos que se avecinan en su carrera deportiva.

El encuentro se produjo luego de la destacada participación de Oriozabala en el Lago Nahuel Huapi, donde protagonizó una exigente travesía nadando en condiciones extremas y sin traje de neopreno, una modalidad que incrementa notablemente la dificultad por las bajas temperaturas del agua. Esta hazaña volvió a posicionarlo como uno de los deportistas más experimentados del país en este tipo de competencias.

Durante la reunión, el nadador compartió con el mandatario provincial sus próximos objetivos, entre los que se destaca una ambiciosa prueba de 59 kilómetros en aguas abiertas alrededor de Manhattan, uno de los circuitos más desafiantes a nivel internacional. Además, se analizó la posibilidad de impulsar competencias similares en el Dique Potrerillos, con el objetivo de ampliar y fortalecer la agenda deportiva de la provincia.

En este sentido, Alfredo Cornejo destacó la importancia de fomentar el deporte como herramienta de desarrollo y promoción turística, subrayando que Mendoza cuenta con escenarios naturales ideales para la práctica de disciplinas de resistencia. La eventual organización de competencias de aguas abiertas en Potrerillos podría atraer a atletas de distintos puntos del país y del mundo, consolidando a la provincia como un polo deportivo.

El encuentro también tuvo un componente simbólico, ya que se cumplen 20 años de la histórica travesía de Oriozabala al unir a nado las Islas Malvinas, una hazaña que marcó un hito en su carrera y que fue recordada como un homenaje a los veteranos de guerra. Aquel desafío no solo implicó un enorme esfuerzo físico, sino también un fuerte mensaje de memoria y reconocimiento.

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