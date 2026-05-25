Del histrionismo de Milei a lo protocolar de Cornejo: los saludos por el 25 de Mayo

En el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el presidente Javier Milei compartió este lunes un particular video en sus redes sociales para conmemorar la fecha patria. La publicación se dio en la previa de su participación en el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Fiel a su estilo histriónico, Milei eligió su cuenta oficial de Instagram para publicar un video animado en el que dentro del “universo Lego” imagina un encuentro con Manuel Belgrano.

En el video se puede observar a Manuel Belgrano viajando desde el pasado hasta el presente para corroborar en sus propios ojos cómo se vería la Argentina del futuro. Con claros paralelismos entre lo que ocurrió aquel 25 de mayo de 1810, el prócer llega a 2026 para encontrarse a una multitud vestida de celeste y blanco frente a Casa Rosada, donde aparece la figura de Javier Milei junto a su hermana saludando desde el balcón.

El video finaliza con un contundente mensaje: “Siguiendo el paso de nuestros próceres“.

El video que publicó Javier Milei

El saludo de Alfredo Cornejo por el 25 de mayo

Por su parte, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, realizó un posteo en su cuenta en “X”. A diferencia de Milei, el mandatario provincial eligió un tono formal.

“El 25 de Mayo de 1810 marca un momento fundacional de nuestra historia. Una decisión colectiva que dio inicio al camino hacia la libertad y la construcción de nuestras instituciones“, expresa Cornejo al inicio de su publicación.

En el posteo, el gobernador asegura que el 25 de mayo no es una fecha que simplemente haya quedado en los libros, sino que “sigue vigente por el valor y la determinación de quienes asumieron la responsabilidad de cambiar el rumbo y sentar las bases de nuestra Nación“.

“Cada 25 de Mayo conmemoramos la Revolución de Mayo, el punto de partida de la Argentina que seguimos construyendo todos los días“, concluye el posteo de Cornejo, que también incluye un video institucional del gobierno de Mendoza, que muestra distintos puntos de la provincia e los que se hace referencia al 25 de Mayo.

La publicación de Cornejo fue replicada por la vicegobernadora Hebe Casado, quien a su vez escribió: “Un día como hoy empezamos a construir un país, con idas y vueltas, estamos en el camino correcto“.