Del frío al calor extremo: por qué noviembre sorprendió con cambios tan bruscos en el tiempo

El clima en el Valle de Uco parece no dar tregua a los cambios de vestimenta. Durante el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre, las bajas temperaturas se hicieron sentir en los departamentos de la región, mientras que desde el miércoles 11 el panorama cambió con la llegada de jornadas calurosas y máximas propias del verano. El contraste sorprendió a los vecinos, que pasaron de necesitar abrigo a buscar formas de aliviar el calor en cuestión de días.

Los registros de pronósticos publicados por la Agencia de Energía Mendoza (AEMSA) permiten reconstruir parte de esta variación. Durante el lunes 9 y el martes 10 se anticipaban condiciones de inestabilidad, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas en sectores del Valle de Uco. Sin embargo, para el miércoles 11 el organismo ya informaba condiciones de estabilidad atmosférica y predominio de vientos del norte. Para el jueves 12, AEMSA pronosticó una jornada calurosa, con nubosidad y circulación de viento del mismo sector. En tanto, las previsiones locales estimaban una máxima de 35 °C para el Valle de Uco.

Este comportamiento se relaciona con la alternancia de distintos sistemas atmosféricos y cambios en la circulación de los vientos, que pueden provocar descensos y ascensos pronunciados de temperatura. De hecho, un informe agroclimático de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ya anticipaba para Cuyo una primera etapa con temperaturas bajas, seguida por un período de calor intenso y el posterior regreso de las precipitaciones.

Aunque estos episodios pueden formar parte de la variabilidad meteorológica propia de la primavera mendocina, la sucesión de jornadas frías, inestabilidad y temperaturas superiores a los 30 grados volvió a poner en evidencia los marcados contrastes del clima regional, en una temporada donde el fenómeno del Súper Niño todavía tiene algo que mostrar.