¿Del escenario al Congreso? El guiño de La Libertad Avanza que podría llevar a Fátima Flórez a la política

La reconocida humorista e imitadora Fátima Flórez podría estar a punto de dar el salto más drástico de su carrera. Según trascendió en las últimas horas, la artista habría recibido un ofrecimiento formal para sumarse activamente a las filas de La Libertad Avanza con vistas a los próximos compromisos electorales, dejando de lado temporalmente las marquesinas teatrales para ingresar de lleno en la arena legislativa.

La versión cobró fuerza esl martes por la noche en la pantalla de América TV, donde el periodista Ángel de Brito reveló en LAM que la actriz “estaría evaluando” una propuesta concreta para integrar las listas de candidatos a legisladores en 2027. Aunque el entorno de la imitadora y los principales armadores del oficialismo han optado por el hermetismo, el rumor ya sacude tanto al mundo del espectáculo como a los despachos oficiales.

El interés del espacio libertario por Flórez no es casual. Su masiva llegada al público general y su probado manejo de la exposición mediática son activos que el oficialismo ve con muy buenos ojos.

Cabe recordar que la actriz mantuvo un romance con el presidente Javier Milei durante el tramo inicial de su mandato, lo que la llevó a ocupar un rol de altísima visibilidad, con apariciones frecuentes en la Quinta de Olivos, la Casa Rosada y en diversos actos protocolares.

Paradójicamente, Fátima ha construido gran parte de su popularidad parodiando a figuras centrales del poder, siendo su imitación de Cristina Fernández de Kirchner uno de sus éxitos más rotundos. En su momento, durante la temporada de Mar del Plata, la propia artista recordaba que el actual mandatario era un ferviente seguidor de su labor mucho antes de consolidar el noviazgo:

El trascendido sobre la posible incorporación de la imitadora emerge en un momento de fuerte debate interno dentro del oficialismo. Entre el reordenamiento de las metas económicas y las discusiones de gestión que rodean al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el partido gobernante empieza a mover sus piezas de cara al futuro.