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UN MENSAJE ESPERANZADOR

Del “días buenos y malos” al agradecimiento por el apoyo recibido: el emocionante video de Juan Cruz Yacopini

A través de un video publicado en sus redes sociales, el piloto mendocino agradeció los mensajes de aliento que recibió desde que sufriera su accidente.

Juan Cruz Yacopini sigue con su titánica lucha por recuperarse. Tras sufrir un grave accidente el pasado 19 de diciembre en El Carrizal, el piloto mendocino se encuentra rehabilitándose en una clínica en Buenos Aires. En ese marco, este viernes Juan Cruz publicó en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido.

A través de un video que subió a su cuenta en Instagram, Yacopini habló de su proceso de recuperación y del apoyo recibido: “Después de varios días de estar internado, la verdad es que estoy muy contento por todo el apoyo que he recibido desde el principio de mi accidente. Hice este video, más que nada, para darle las gracias a todos ustedes que han estado desde el comienzo“.

Según las palabras del piloto mendocino, el apoyo de la gente fue fundamental en los momentos más difíciles para él. De acuerdo a su relato, las incontables cartas recibidas, las cadenas de oración y las muestras de apoyo en redes lo impulsaron a seguir luchando: “Cuando estuve muy mal me hizo salir adelante y hoy me hace progresar día a día“.

En plena recuperación, Juan Cruz Yacopini recibió una visita que dejó un mensaje que conmovió a todos

En cuanto a su rehabilitación, el piloto explicó que continúa trabajando en su evolución física, aunque reconoció que el proceso no es sencillo. “Hay días buenos y hay días malos. Vengo evolucionando muy bien, aunque el camino es muy duro”, indicó.

Leo todos sus mensajes, los escucho y la verdad que es súper motivante tener tanta gente que me quiera”, concluye Yacopini.

EL VIDEO PUBLICADO POR JUAN CRUZ YACOPINI

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Juan Cruz Yacopini

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