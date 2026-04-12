Del contexto global a las medidas internas: los obstáculos que frenan el crecimiento de las exportaciones argentinas

El mercado internacional atraviesa un escenario complejo. En un contexto atravesado por conflictos bélicos y “guerras arancelarias”, la actividad se resiente. Y Argentina no es ajena a esto, con el agregado que sus propias regulaciones potencian las dificultades.

En ese marco, la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) difundió un informe en el que advierte sobre el deterioro del contexto internacional para el comercio y, en paralelo, señala una serie de obstáculos internos que afectan la competitividad de las empresas locales.

De acuerdo con el relevamiento, el avance del proteccionismo a nivel global ya impacta sobre el 19,7% del comercio internacional. En términos concretos, uno de cada cinco dólares que se intercambian en el mundo está alcanzado por algún tipo de restricción.

El documento describe un escenario atravesado por cambios en las reglas del comercio, con mayor intervención estatal por parte de distintos países. Este proceso incluye desde incentivos para fortalecer sectores productivos hasta medidas de defensa comercial, como investigaciones antidumping, compensaciones y salvaguardias, que en 2025 incrementaron en un 10% el volumen de operaciones afectadas.

A su vez, se registró un aumento significativo en las barreras de acceso, como aranceles y cupos. Durante el último año, estas restricciones se duplicaron y pasaron de afectar el 2,45% de las importaciones globales al 11,8%, consolidando el actual nivel acumulado.

El informe también vincula este proceso con cambios en la política comercial de Estados Unidos y otras potencias, que reorientaron sus estrategias hacia criterios de seguridad económica por sobre la eficiencia. A esto se suman factores tecnológicos, climáticos y disrupciones en las cadenas de suministro que profundizan la incertidumbre.

Los 3 factores internos que atentan contra las exportaciones

En este contexto, la CERA advierte que las empresas argentinas enfrentan una doble presión: la competencia externa y una serie de condiciones locales que afectan su desempeño.

Uno de los principales puntos señalados es la demora en la devolución de impuestos. El sistema de reintegros, diseñado para evitar la exportación de tributos, presenta atrasos que pueden alcanzar hasta ocho meses en grandes empresas y tres meses en pymes. Según la entidad, esta situación implica una transferencia de recursos desde el sector privado hacia el Estado.

Los datos reflejan esa tendencia: mientras las exportaciones crecieron alrededor de un 10% entre abril y diciembre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, los reintegros se redujeron un 28%. El caso más marcado se registró en febrero de 2026, cuando las devoluciones fueron nulas, reanudándose recién al mes siguiente.

Otro de los ejes cuestionados es la obligación de liquidar el 100% de las divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) . La cámara sostiene que se trata de una práctica poco habitual a nivel internacional y que limita la capacidad de las empresas para administrar sus ingresos en moneda extranjera y financiar inversiones. Para tomar dimensión, Argentina es el único país del mundo en el que el exportador está obligado a liquidar en el MULC la totalidad de las divisas generadas en el exterior.

Finalmente, el informe menciona la persistencia de los derechos de exportación. Si bien algunas alícuotas fueron reducidas, continúan vigentes en distintos sectores, como el complejo sojero, los cereales, la carne y la industria automotriz. Según la entidad, este tipo de gravámenes afecta la competitividad frente a países que no aplican cargas similares.

Impacto en la competitividad

El documento concluye que, en un escenario global cada vez más exigente, la competitividad se vuelve un factor central. En ese sentido, plantea la necesidad de alinear las condiciones locales con las de otros países para mejorar el desempeño exportador.

Además, advierte que las restricciones internas no solo afectan a las კომპანი́as, sino que también limitan la generación de divisas, un aspecto clave para la sostenibilidad macroeconómica.

En paralelo, el informe analiza acuerdos internacionales recientes y destaca su potencial para abrir mercados, aunque señala que aún existen desafíos técnicos y regulatorios que podrían condicionar su impacto efectivo.