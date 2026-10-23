Del 1 al 15 de noviembre: San Carlos presentó el cronograma oficial de la Fiesta de la Tradición

Como cada año, el departamento de San Carlos, palpita una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Tradición, con actividades pensadas para que vecinos, vecinas y turistas disfruten de la identidad, costumbres y el talento de los artistas locales.

Las actividades comenzarán el 1 de noviembre con la tradicional Bendición de los Frutos, en la explanada de la Iglesia Inmaculada Concepción, en el distrito de La Consulta. El 2 de noviembre se celebrará la Misa de los Santos Difuntos en el Cementerio Municipal, mientras que el martes 3 se reunirán en la explanada municipal para compartir la tradicional Serenata a San Carlos.

El miércoles 4 se realizará la peregrinación junto a San Carlos Borromeo, con salida desde la intersección de Bernardo Quiroga e Independencia, en la Villa Cabecera.

El viernes 6 de noviembre, a partir de las 19 h, los sancarlinos vivirán la Fiesta Departamental de la Vendimia 2027, “Legado de Luz y Vendimia”, en el Teatro Municipal Neyú Mapú, dando inicio al calendario vendimial provincial.

El sábado 7 y domingo 8 llegará el momento de disfrutar de la Fiesta Provincial de la Tradición, con artistas locales y provinciales, paseo de artesanos y food trucks. La propuesta artística contará con la presentación de Karina, La Princesita, el sábado, y El Chaqueño Palavecino, el domingo.

Además, el domingo 8, sobre calle Independencia de la Villa Cabecera, se realizará el tradicional desfile cívico, militar y policial. El 10 de noviembre, el Museo Histórico Fuerte San Carlos será escenario de la peña “Muestra Martín Fierro y Truqueada”.

La agenda continuará el sábado 14 con el Parlamento Sanmartiniano, la encuadra ecuestre y la Retreta del Desierto. Finalmente, el domingo 15 volverá la tradicional Cabalgata a los Claveles, donde jinetes de todo el departamento recorrerán los caminos en busca de la flor autóctona, el clavel del aire.