Durante la madrugada de este jueves, personal de la Unidad Especial de Patrullaje llevó a cabo una intervención en el departamento de Tupungato, donde terminaron deteniendo a un masculino de 18 años por un robo.

Según informaron, los efectivos de la UEP estaban realizando patrullaje preventivo a eso de las 4 por la calle Corre y Belgrano, cuando observaron a un sujeto que tenía una actitud sospechosa y que llevaba una bolsa con objetos. Mismo joven que al ver el móvil arrojó la bolsa a una acequia y siguió caminando.

Al ver esto, los policías interceptaron al masculino y la individualizaron, posteriormente empezaron un rastrillaje y terminaron encontrando una bolsa llena de herramientas. Como también se encontraron una camioneta con una caja de estos elementos abierta.

Luego de un rato, las autoridades dieron con el dueño de la camioneta, tratándose de una persona alojada en el hotel Chardonay y que confirmó que las herramientas le pertenecían y las debían haber sustraído de la caja. Declaración que permitió la detención y traslado del sujeto de 18 años.