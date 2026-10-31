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Defensa Civil emitió una alerta por tormentas de variada intensidad en el Valle de Uco

Defensa Civil advirtió sobre la posibilidad de tormentas de variada intensidad durante la tarde y noche de este sábado 31 de octubre.

Defensa Civil de Mendoza emitió este sábado por la mañana una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que comprende al Gran Mendoza, la Zona Este, el Valle de Uco y la Zona Sur. Según el reporte de la Agencia de Extensión Meteorológica de Mendoza (AEMSA), las precipitaciones más significativas podrían registrarse desde la tarde y durante la noche, con actividad que podría extenderse hasta la madrugada del domingo. Además, se estiman acumulados de entre 20 y 40 milímetros de lluvia.

En cuanto a las condiciones del tiempo, Mariano García, del Observatorio Meteorológico de Mendoza (OVM), informó que se espera una jornada algo a parcialmente nublada, inestable y cálida, con tormentas hacia la tarde y noche. La temperatura máxima alcanzaría los 30°C, mientras que la mínima se ubicará en los 16°C. Para la zona de alta montaña se pronostica poca nubosidad, temperaturas muy bajas y nevadas débiles dispersas durante la tarde, con una mínima de -12°C y una máxima de apenas 2°C.

Ante este panorama, se recomienda evitar circular por calles anegadas, cauces aluvionales y badenes, además de mantenerse alejados de árboles, postes y cables durante las tormentas. En caso de conducir, es importante reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y detenerse en un lugar seguro si la visibilidad disminuye o aumenta el caudal de agua.

En los hogares, Defensa Civil aconseja limpiar desagües y canaletas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantener cerradas puertas y ventanas. También se recomienda no sacar la basura durante las precipitaciones, desconectar los artefactos eléctricos ante el riesgo de ingreso de agua y evitar salir si no es necesario. Las autoridades solicitan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas durante el desarrollo de la jornada.

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