Defensa al Consumidor pondrá el foco en proteger los derechos de quienes compran cosas para sus mascotas

Hoy, los animales de compañía ocupan un lugar central en la vida cotidiana. En Argentina, el 75% de las personas considera a su mascota como un integrante fundamental de la familia, lo que refleja un vínculo afectivo profundo que también impacta en las decisiones de consumo.

Este cambio cultural impulsa una mayor demanda de alimentos, productos, servicios veterinarios y cuidados especializados. Sin embargo, desde la Dirección se remarca que cuando se habla de consumo, no se trata de los animales en sí, sino de los bienes y servicios que las personas adquieren para su cuidado y bienestar.

En este contexto, el crecimiento del sector —especialmente en el entorno digital— también trae nuevos desafíos. Las compras online, por ejemplo, han aumentado y con ellas los conflictos asociados: demoras en la entrega, estafas en redes sociales, publicidad engañosa o dificultades para realizar reclamos.

Además, se advierte sobre la circulación de productos no registrados y servicios informales que pueden afectar tanto la economía familiar como la salud de los animales.

Un marco de protección para consumidores y cuidado responsable

La protección de quienes adquieren bienes o contratan servicios para sus mascotas se basa en la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor y, en Mendoza, en la Ley Provincial 5547.

Estas normativas alcanzan a la compra de alimentos, accesorios y servicios no médicos —como peluquería o guarderías—. En el caso de las prácticas veterinarias profesionales, se aclara que suelen canalizarse por vías específicas (colegios profesionales o justicia), aunque la publicidad de estos servicios sí está regulada por la normativa de consumo.

Un enfoque integral: derechos, prevención y bienestar

La Dirección de Defensa del Consumidor trabaja desde una mirada integral que articula derechos de las personas consumidoras con el bienestar animal, promoviendo prácticas responsables, seguras y transparentes.

En ese sentido, se impulsa el fortalecimiento de acciones de educación, prevención y fiscalización, así como la articulación con organismos sanitarios y municipios.

El objetivo es claro: que cada decisión de consumo vinculada a mascotas sea informada, segura y respetuosa, entendiendo que cuidar nuestros derechos también es una forma de cuidar a quienes forman parte de nuestras familias.