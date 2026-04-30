Decomisaron más de tres toneladas de carne en mal estado en Tunuyán

La Policía de Mendoza secuestró más de tres toneladas de carne y productos derivados en mal estado tras un allanamiento llevado a cabo en Tunuyán. La medida forma parte de un Plan Estratégico contra el Abigeato.

Según detallaron las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo en un domicilio de calle Tropero Sosa, donde intervino personal de la Policía Rural del Valle de Uco junto a Bromatología de Tunuyán y efectivos de Investigaciones de Tupungato.

Durante la intervención, se constató que el responsable del lugar no contaba con las habilitaciones exigidas, y que la mercadería hallada (carne fraccionada, medias reses de cerdo y embutidos) no reunía las condiciones sanitarias requeridas y carecía de Registro Nacional de Establecimientos (RNE) y Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA).

Ante este escenario, se procedió al decomiso de 211,45 kilos de chorizo, 535,25 kilos de carne de cerdo fraccionada y 55 unidades de media res de cerdo, lo que totalizó aproximadamente 2.700 kilos.

En paralelo, en las inmediaciones del lugar, el personal también interceptó un vehículo Mercedes Benz con dos ocupantes, quienes no contaban con carné de manipulación de alimentos. Al inspeccionar el furgón frigorífico, los efectivos detectaron productos alimenticios en condiciones irregulares, entre ellos embutidos sin inscripción en el RNE ni en el RNPA.

En consecuencia, Bromatología procedió al decomiso de la totalidad de la carga, que incluía 160 kilos de medias reses de cerdo, cerca de 15 kilos de queso de cerdo, 170 kilos de chorizo, unos 15 kilos de cabeza de cerdo y 35 kilos de morcilla.