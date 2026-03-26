Declaró el piloto del vuelo privado de Manuel Adorni y complicó al funcionario: ¿qué dijo?

Los problemas no cesan para Manuel Adorni. Este jueves, el piloto y bróker aeronáutico Agustín Issin declaró ante el juez Ariel Lijo que el vuelo privado en el que el jefe de Gabinete y a su familia regresaron desde Punta del Este fue pagado por Marcelo Grandío, periodista de la TV Pública con vínculos personales con el funcionario. Esta versión contradice al hombre del gobierno de Javier Milei, que había afirmado que él se había costeado el viaje.

Este escenario pone en una posición comprometida a Adorni, ya que -de confirmarse- lo expuesto por el piloto podría significar que el funcionario habría recibido dádivas.

Durante su exposición en Comodoro Py, Issin —de 46 años y con experiencia en aviación comercial y privada— explicó que opera a través de su empresa “Jag Executive Aviation”, dedicada a la compra de paquetes de vuelos a operadores aéreos. En ese rol, indicó que fue quien facturó los pasajes correspondientes al tramo de regreso hacia el aeropuerto de San Fernando.

El testigo sostuvo que Grandío cubrió tanto la ida como la vuelta del viaje, en el que también participaron la esposa y los hijos del funcionario. Según detalló, había adquirido previamente un paquete de 10 vuelos -ida y vuelta- por 42.250 dólares a la firma Alpha Centauri.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, la facturación se realizó por separado: el tramo de ida fue abonado por la productora ImHouse, mientras que el regreso fue facturado directamente a Grandío. En este último caso, la factura fue emitida el 9 de marzo, tres semanas después del vuelo, por un monto de 3.000 dólares.

Además, Issin aportó a la causa conversaciones mantenidas con el periodista para gestionar la contratación del servicio, registradas en el teléfono comercial de su empresa.

La declaración se produjo un día después de que Adorni afirmara en conferencia de prensa que él mismo había pagado el viaje. “El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no hubiera pagado el viaje”, sostuvo el funcionario.

Ante este escenario, habrá que ver cómo avanza el expediente que investiga si Adorni cometió delitos como malversación de fondos públicos, defraudación al Estado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.