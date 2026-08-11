Declaró el médico mendocino acusado de dañar la Pampa del Leoncito: qué dijo ante la Justicia

El médico mendocino Agustín Añó, de 44 años, declaró ante la Justicia de San Juan luego de quedar involucrado en la investigación por el ingreso de una camioneta a la Pampa del Leoncito, una planicie protegida ubicada en el departamento de Calingasta. Durante su presentación ante el juez de Paz Andrés Troche, atribuyó lo ocurrido a la escasa visibilidad y a la presencia de agua en el terreno, circunstancias que, según sostuvo, lo llevaron a ingresar al área restringida.

Mientras avanza la causa, la Toyota Hilux permanece donde quedó encajada, hundida unos 25 centímetros en el suelo, ya que las autoridades descartaron por el momento su extracción. El riesgo es que cualquier intento por remover el vehículo provoque un efecto de succión que agrave las marcas sobre un terreno considerado de extrema fragilidad ambiental.

Además de la complejidad del suelo, el operativo enfrenta dificultades por la ubicación del vehículo, que quedó a aproximadamente 1,5 kilómetros del acceso. Especialistas de la Dirección de Patrimonio de San Juan deberán determinar el alcance del impacto ambiental y definir el método más seguro para retirar la camioneta, que continúa bajo custodia.

El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, cuestionó el accionar del conductor y afirmó que, al intentar salir del lugar, habría recorrido entre 200 y 300 metros adicionales, generando nuevas huellas sobre la planicie. La causa se tramita por ahora como una contravención vinculada al daño del patrimonio provincial y contempla multas que podrían alcanzar los 1,5 millones de pesos, aunque no se descarta que el expediente pueda avanzar hacia la Justicia Penal si la investigación así lo determina.