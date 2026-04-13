Declararón de interés la participación de la Lepra en la Libertadores

La Cámara de Diputados, a partir de una iniciativa de Edgardo Civit (PJA), declaró de interés “la participación del club Club Sportivo Independiente Rivadavia en la 67° edición de la Copa Libertadores de América, destacando además que es el segundo equipo mendocino en alcanzar este logro”. La Resolución fue aprobada por el Cuerpo Legislativo bajo el n° 948/26.

Indica Civit en los fundamentos que “la clasificación del mencionado club en dicha competencia internacional no constituye un hecho aislado ni fortuito, sino que es el resultado de un proceso sostenido de crecimiento institucional, deportivo y organizativo”.

Sostiene, a su vez, la fundamentación que los encuentros deportivos que se desarrollan en Mendoza, implican “la llegada de delegaciones extranjeras con cuerpos técnicos, jugadores, prensa internacional y simpatizantes, lo cual consolida a la provincia como sede de eventos deportivos de carácter internacional”; y asimismo, reseña que “resulta imprescindible destacar el impacto positivo que este tipo de eventos tiene en la economía regional. La afluencia de visitantes genera un efecto directo sobre el turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio en general, promoviendo el desarrollo local y dinamizando la actividad económica”.

Al iniciarse el acto, el diputado impulsor de la Resolución, remarcó que “es un honor una vez más estar entregando una distinción a este club de larga trayectoria en nuestra provincia, nuestra ciudad y ahora también a nivel nacional”.

Cerró al manifestar que “para nosotros es un gusto, un honor distinguirlos. Han logrado en muy poco tiempo que uno de los clubes de Mendoza más importantes sea reconocido a nivel nacional. Por eso que, bueno, una gran satisfacción”.

A su turno, Alberto Rez Masud, vicepresidente de la institución deportiva, manifestó: “Edgardo, viejo amigo, muchas gracias por este reconocimiento a nuestro club. Yo siempre digo que no es fácil ser dirigente de un club y que pocas son las alegrías que uno va juntando a lo largo de los años. Pero en este momento estamos en un momento de gloria, en un momento histórico”.

Añadió que “todo esto es un gran esfuerzo de un conjunto de jóvenes que hoy nos acompañan y a la gestión encabezada por Daniel Vila. Hoy somos un club del que la Argentina habla”. Y en otro orden, “este reconocimiento que nos llega de la mano de Edgardo es el reconocimiento del pueblo de Mendoza, de los ciudadanos de Mendoza, a los que les estamos muy agradecidos”.

En la mesa festejaron los logros deportivos, y resaltaron que es necesario que todos los mendocinos coincidamos en celebrar los avances de todos los equipos de la provincia tanto en las instancias nacionales, como internacionales de competencia.