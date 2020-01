Deborah Aliaga, la diseñadora tunuyanina que vistió a Fátima Flores

La joven diseñadora Deborah Aliaga es reconocida por su trabajo dentro y fuera de la provincia de Mendoza. Oriunda de General Alvear, creció en Vista Flores, donde vive en la actualidad. Contó todo acerca de su carrera.

Debora se caracteriza por el amor y dedicación que entrega por la alta costura, y lo transmite en cada diseño que realiza, ha logrado captar la mirada de muchos valletanos, los cuales eligen sus creaciones para destacarse en eventos y fiestas. Durante el 2019 trascendió fronteras y tuvo la oportunidad de vestir a la actriz, imitadora y comediante Fátima Flores.

¿Debo, cómo fue el comienzo de tu carrera?

-Siempre me gustó la moda y todo lo referido a ello, desde niña con mis amigas improvizábamos desfiles y seguía las modas del momento constantemente.

También, siempre resaltaba en mis cumpleaños con vestidos de diseño. De ahí comencé a darme cuenta que amaba ser una diseñadora de moda, y al terminar mi secundaria, comencé a estudiar Diseño de Indumentaria, en el Instituto de Roberto Piazza.

Inicié mi carrera a los 19 años, aprendiendo diseño principalmente, también dibujo moldería e idiomas entre otras cosas. Apenas comencé a estudiar, empecé a trabajar de forma particular, y eso lo hago hasta el día de hoy.



Y si hablamos de tus especialidades ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?

-Mi especialidad es confeccionar y diseñar vestidos de alta costura. Pero lo que más me gusta es hacer vestidos de novias, quinceañeras y egresadas. También hago customizaciones de prendas que no tienen uso y las transformo algo totalmente a la moda. Entre otras cosas arreglos en general.

¿Tenés algún diseño propio, que sea tu preferido?

-¡Si, por supuesto! Tengo uno que lo amo. Te lo describo: en la parte de arriba está completamente bordado, con encajes que fueron cortados uno por uno y colocados a mano. Tiene mucho túl y un moño delicado como terminación. Todos mis diseños, en alguna parte llevan un moño, porque me fascinan y soy fanática de ellos.

Diseño Deborah Aliaga

¿Qué sensaciones experimentás cuando diseñás, cuando te piden un diseño, cuando entregás el producto terminado?

-Primero observo al cliente, miro su forma corporal y le pregunto, cómo le gustaría que sea su diseño exclusivo, que escotes y qué formas son de su comodidad, luego de eso, comienzo a crear.

Luego que tenemos un diseño ideal, pongo manos a la obra. En las pruebas, paso a paso, vamos viendo los detalles, pero jamás se lo podría imaginar terminado.

Una vez que el diseño que tanto deseo está listo, puedo asegurar que es un encuentro de emociones, tanto para el cliente como para mí. Es una sensación que no se puede explicar… ¡Poder complacer a los clientes, y hacerlos felices con mis creaciones, me llena de felicidad!

Vestiste a Fátima Flores, ¿qué podés contar al respecto?

-Fue fantástico, una experiencia inolvidable, realmente me recibió muy bien en su camarín donde junto a su asistente la vestí con uno de mis diseños que prepare para ella.



¿Has vestido a otras personalidades? ¿A qué celebridad/persona pública, etc, te gustaría vestir?



-No he vestido a otras personalidades, ella fue la primera a nivel artístico. Pero sí he tenido la posibilidad de vestir a candidatas a reinas y locutoras de diferentes eventos locales. Me gustaría seguir vistiendo a personajes del ambiente artístico. Mi idea es seguir viajando y llevar mis diseños a otras celebridades.

¿Es cierto que vestirás a la Reina Nacional de la Vendimia?

-Sí vestiré a su Majestad, la reina de la vendimia. Estoy emocionada por haberme elegido para vestirla en los eventos más destacados de su reinado.

Para mí será una experiencia muy importante en mi carrera y un placer, como diseñadora, que María Laura Micames nos represente, con su belleza y humildad, a todos los mendocinos, luciendo diseños exclusivos de mi última colección.



Para finalizar. ¿Cuáles son tus objetivos a corto y a largo plazo?

-Mis objetivos, son constantemente crecer día a día, con cada diseño, con cada confección. Siempre llegar un poco más lejos de lo que estoy hoy.



























