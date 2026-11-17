El Concejo Deliberante de Tupungato vuelve a quedar en el centro de una controversia vinculada con la conducta de sus representantes. A menos de un año de haber destituido a un concejal denunciado por violencia de género, el cuerpo legislativo recibió una nueva presentación formal contra una de sus integrantes, esta vez por un presunto episodio de maltrato y discriminación durante los festejos por el aniversario del departamento.

La protagonista del nuevo conflicto es la concejal Andrea Pelegrina, dirigente vinculada al armado político de Luis Petri en Mendoza. La denuncia fue presentada por Luis Calderón, coordinador del Área de Discapacidad de la Municipalidad, quien la acusa de haber protagonizado un enfrentamiento con integrantes de su equipo cuando intentó ocupar los espacios reservados para personas con discapacidad y adultos mayores.

El episodio habría ocurrido el sábado 14 de noviembre, alrededor de las 21, en el predio de avenida Urquiza, donde se desarrollaban las celebraciones por el aniversario de Tupungato y en la previa del espectáculo de Los Nocheros.

Según el relato de Calderón, Pelegrina solicitó utilizar los asientos destinados a personas con discapacidad y adultos mayores. Cuando el personal municipal le explicó que esos lugares debían permanecer reservados, la edil habría reaccionado de manera “eufórica e irrespetuosa”, cuestionando incluso que quienes estaban sentados fueran personas con discapacidad y reclamando un lugar por su condición de autoridad.

El funcionario también denunció haber recibido insultos junto con otros integrantes de su equipo. En la presentación calificó lo sucedido como un hecho de gravedad institucional y solicitó que el Concejo tome conocimiento de lo ocurrido, analice la situación y adopte las medidas correspondientes.

El antecedente de la destitución de un concejal

La nueva denuncia vuelve a poner sobre la mesa el papel del Concejo Deliberante frente a las conductas de sus integrantes. El antecedente más reciente se remonta a diciembre de 2025, cuando el cuerpo legislativo resolvió por mayoría destituir al por entonces concejal del Partido Federal, Facundo Arce, acusado de violencia de género.

Aquella decisión llegó después de un procedimiento administrativo iniciado a partir de una denuncia formal presentada en octubre de ese año. Tras analizar los antecedentes y evaluar el planteo, los ediles consideraron que los hechos denunciados resultaban incompatibles con el ejercicio de la función pública.

En ese momento, desde el Concejo defendieron la resolución como una medida para preservar la institucionalidad y enviar un mensaje de tolerancia cero frente a la violencia de género. También remarcaron la necesidad de actuar con responsabilidad y perspectiva de género, sin dejar de garantizar el debido proceso.

Una nueva prueba para el cuerpo legislativo

A diferencia de aquel antecedente, la presentación contra Pelegrina está relacionada con un presunto episodio de maltrato y el desconocimiento de espacios destinados a personas con discapacidad y adultos mayores. Calderón incluso mencionó el artículo 248 del Código Penal, referido al abuso de autoridad, aunque su denuncia administrativa no implica por sí misma la existencia de una causa judicial ni determina responsabilidad penal.

La concejal integra el bloque de Cambia Mendoza y su nombre está asociado al espacio Mendocinos por el Futuro, que responde políticamente a Luis Petri en el departamento.

Por ahora, los hechos denunciados se encuentran contenidos en el relato presentado por el funcionario municipal. La respuesta de Pelegrina y el tratamiento que decida darle el Concejo Deliberante serán determinantes para conocer cómo evoluciona el conflicto.

Con este nuevo episodio, el cuerpo legislativo de Tupungato enfrenta otra situación que pone a prueba sus mecanismos institucionales de control y la forma en que actúa ante denuncias que involucran a sus propios representantes.