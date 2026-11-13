De un hogar para ancianos a un ambicioso proyecto inmobiliario: la polémica que llega a la Legislatura

Vecinos autoconvocados de la Quinta Sección de Mendoza realizarán este sábado una movilización para manifestarse contra la posibilidad de construir edificios en altura frente al Parque General San Martín. La convocatoria será a las 10.30 en los Portones del Parque, desde donde marcharán por Boulogne Sur Mer hasta los terrenos del Hogar Santa Marta y el Círculo de Oficiales de la Policía, en un recorrido que denominaron un abrazo simbólico al espacio verde.

Uno de los principales puntos de discusión es el proyecto del Gobierno provincial para trasladar el Hogar Santa Marta, una residencia para adultos mayores que funciona desde hace más de un siglo frente al parque. La iniciativa contempla construir una nueva sede con capacidad para 120 residentes y utilizar el terreno actual como parte de pago o cancelación del inmueble. El expediente obtuvo media sanción en Diputados el 13 de octubre, con 32 votos a favor, ocho en contra, una abstención y seis ausencias, y actualmente se encuentra en el Senado. La propuesta también contempla quitarle al predio su condición de dominio público y habilitar su mensura y subdivisión.

Desde la organización vecinal cuestionan las condiciones del proyecto y advierten sobre la falta de información respecto del futuro del edificio histórico, el costo de la nueva residencia y las características de la operación inmobiliaria. El arquitecto Horacio Sicilia, referente del reclamo, sostuvo públicamente que no se presentaron estudios sobre el estado de la construcción ni alternativas para su remodelación. Además, los vecinos señalan posibles consecuencias ambientales y urbanísticas, como la reducción de la circulación de aire, el impacto de las sombras sobre las viviendas y las modificaciones en el arbolado y los espacios verdes. También plantean objeciones sobre el desarrollo inmobiliario previsto en el terreno del Círculo Policial, que fue transferido al Grupo Cioffi mediante una permuta.

El reclamo incluye un pedido de participación en el debate legislativo. Los vecinos aseguran que no fueron convocados a exponer en las comisiones de Diputados y solicitaron ser escuchados en el Senado, además de reunir 654 firmas en presentaciones ante organismos provinciales y municipales. Mientras el diputado Jorge Difonso expresó su rechazo a la iniciativa y el senador Félix González anticipó que propondrá abrir un espacio de diálogo, los manifestantes evalúan recurrir a la Justicia si la propuesta se convierte en ley. Como antecedente, recuerdan la controversia por el proyecto Grand Boulogne, que impulsó la construcción de dos torres de 12 pisos frente al parque y terminó avanzando tras modificaciones en la normativa. Los organizadores aclaran que no rechazan el desarrollo inmobiliario, sino que reclaman que se realice bajo criterios de planificación urbana, protección ambiental y participación ciudadana.