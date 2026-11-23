El talento y la pasión por el universo llevaron a una estudiante de Tupungato a alcanzar un importante reconocimiento nacional. Se trata de Sofía Guadalupe Cantos, quien obtuvo el segundo puesto en la instancia nacional de Astronomía, desarrollada los días 18, 19 y 20 de noviembre en el Observatorio Astronómico de Córdoba.

Con apenas 13 años y mientras cursa primer año de la secundaria en la Escuela N.º 4-265 Horacio Sergi, ubicada en Gualtallary, Sofía consiguió destacarse en una competencia que reunió a jóvenes de distintos puntos de Argentina.

Su recorrido comenzó con un examen de preselección que incluyó contenidos de teoría astronómica y ejercicios prácticos de astrofísica. En esa primera instancia participaron 267 estudiantes de todo el país y la tupungatina logró ubicarse entre los 10 mejores promedios nacionales.

Ese resultado le permitió acceder a la final y, además, convertirse en la única representante de Mendoza en la competencia.

La instancia definitiva se desarrolló en Córdoba y presentó desafíos de mayor complejidad, especialmente en la resolución de ejercicios. Sin embargo, Sofía volvió a demostrar sus conocimientos y consiguió quedarse con el segundo lugar a nivel nacional en el Nivel 1.

Una pasión por el universo que nació desde pequeña

Detrás de este reconocimiento hay una historia marcada por la curiosidad y el interés por descubrir los misterios del universo. Desde muy pequeña, Sofía manifestó una profunda fascinación por las estrellas y la astronomía, una pasión que hoy se traduce en un logro que llena de orgullo a su escuela, su familia y toda la comunidad de Gualtallary.

Su desempeño representa también un reconocimiento para la educación del Valle de Uco y demuestra que el talento puede abrirse camino más allá de las distancias geográficas.

Con su segundo puesto nacional, Sofía Guadalupe Cantos dejó a Tupungato, Gualtallary y Mendoza en lo más alto de la astronomía estudiantil argentina, convirtiéndose en un ejemplo de esfuerzo, dedicación y entusiasmo por el conocimiento.