De Tupungato al poder: José Luis Manzano suma nuevos negocios y expande su imperio mediático

José Luis Manzano, el empresario nacido en Tupungato que quedó asociado a la célebre frase “robo para la corona”, vuelve a ampliar sus negocios en el mundo de los medios de comunicación. Esta vez, el mendocino adquirió el 21% del holding que reúne publicaciones y señales digitales vinculadas al periodista español Javier Negre en Estados Unidos y España.

La operación suma un nuevo capítulo a la trayectoria de Manzano, quien pasó de la política nacional a construir una estructura empresarial con intereses en medios de comunicación, electricidad, gas y combustibles. Desde su participación en Grupo América hasta sus recientes movimientos en el mercado energético, el empresario del Valle de Uco diversificó sus inversiones en sectores estratégicos de la economía argentina.

La frase que quedó ligada a su nombre remite a su pasado como ministro del Interior durante la presidencia de Carlos Menem, una etapa atravesada por controversias políticas. Décadas después, Manzano ocupa un lugar destacado en el mundo empresarial, con inversiones que se extienden más allá de las fronteras argentinas.

Manzano desembarca en los medios de Javier Negre

El empresario adquirió el 21% de Right News Media LLC, el holding que maneja el periodista español Javier Negre y que reúne medios de comunicación en Estados Unidos y España.

La operación incluye publicaciones digitales estadounidenses como UHN Plus, Nexjournal y The Energy Post, además de los medios españoles EDATV e Informa Radio.

Sin embargo, el acuerdo tiene un límite preciso: no incluye a La Derecha Diario, el medio argentino que pertenece a Negre. La aclaración es relevante porque el periodista amplió su presencia en el país durante la presidencia de Javier Milei, luego de adquirir la publicación en dos etapas.

Negre compró inicialmente el 50% de La Derecha Diario a Fernando Cerimedo, exasesor del Presidente, y este año adquirió la mitad restante. Ese medio, sin embargo, quedó fuera de la operación con José Luis Manzano.

La trayectoria de Negre en España estuvo marcada por su oposición al presidente Pedro Sánchez y su acercamiento a dirigentes de la derecha española, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Tras la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el periodista se trasladó a ese país y desarrolló medios dirigidos, entre otros públicos, a los sectores latinos que simpatizan con el Partido Republicano. La incorporación de Manzano al holding amplía la participación del empresario argentino en ese entramado mediático internacional.

De Tupungato a los grandes medios argentinos

La historia empresarial de Manzano tiene antecedentes en la política nacional. Nacido en Tupungato, en el Valle de Uco mendocino, alcanzó protagonismo público durante la década de 1990, cuando se desempeñó como ministro del Interior del gobierno de Carlos Menem.

En aquellos años quedó asociado a la frase “robo para la corona”, una expresión que atravesó el debate político argentino y que todavía hoy se vincula con su figura. Su utilización como referencia a aquella etapa refleja la persistencia de ese episodio en la memoria política nacional.

Con el paso del tiempo, José Luis Manzano consolidó una trayectoria empresarial que lo llevó a participar en algunos de los principales grupos de comunicación del país.

Junto a Daniel Vila fundó Grupo América en la década de 1990. El conglomerado reúne medios como América TV, la señal de noticias A24, radio La Red y el diario El Cronista Comercial, entre otros activos.

A ese esquema sumó nuevas inversiones. Junto a Gustavo Scaglione, participó en la compra de Telefe a Paramount, en una operación valuada en aproximadamente US$ 100 millones, según los datos consignados sobre la transacción.

Su desembarco en el holding de Javier Negre se inscribe en esa estrategia de expansión, con la incorporación de participaciones en medios que operan fuera de la Argentina.

Electricidad, gas y petróleo: el otro negocio de Manzano

La actividad del empresario nacido en Tupungato no se limita al sector de la comunicación. Junto con sus socios Daniel Vila y Mauricio Filiberti, participa en negocios vinculados con servicios públicos y distribución de energía.

Entre las compañías relacionadas con sus inversiones aparecen Edemsa y Edenor, mientras que uno de sus movimientos más recientes fue la adquisición del 70% de las acciones de Metrogas a YPF, por un monto informado de US$ 780 millones.

La operación reforzó su presencia en el negocio de la distribución de gas, un sector estratégico por su vínculo con el consumo residencial, comercial e industrial.

A esa actividad se suma su expansión hacia el mercado de los combustibles. Hace aproximadamente un mes, Manzano avanzó sobre los activos del negocio minorista de Shell en la Argentina a través de Mercuria Energy Group, compañía con sede en Suiza.

El paquete incluyó 894 estaciones de servicio, una refinería en Dock Sud, una planta de lubricantes, dos aeroplantas y dos terminales de combustibles.

La magnitud de estas operaciones permite dimensionar la diversificación de sus intereses, que abarcan desde la producción y distribución de energía hasta los medios de comunicación.

Un empresario mendocino con negocios internacionales

La incorporación de Manzano a Right News Media LLC representa un nuevo paso en la expansión internacional de sus inversiones. El empresario suma participación en medios digitales de Estados Unidos y España a una estructura que ya incluye activos relevantes en la televisión, la radio, la prensa y el sector energético argentino.

Desde Tupungato hasta los principales centros de negocios, su recorrido combina una etapa de protagonismo político durante los años 90 con décadas de crecimiento empresarial.

La frase “robo para la corona” continúa formando parte de las referencias públicas a su pasado, mientras que sus operaciones actuales lo ubican en el centro de negocios que conectan comunicación, energía y combustibles. Su ingreso al holding de Negre agrega una nueva dimensión internacional a ese recorrido.